الذهب راجع يطلع تاني؟ الشعبة توجه رسالة طمأنة للمواطنين

بين تراجع أسعار الذهب ومخاوف المواطنين الذين اشتروا المعدن الأصفر عند مستويات سعرية مرتفعة، تتجدد التساؤلات حول مستقبل الأسعار وما إذا كانت موجة الهبوط الحالية تمثل فرصة جديدة للشراء أم مؤشرًا على استمرار التراجع.

وفي ظل ارتباط الذهب بالتغيرات الاقتصادية والسياسية العالمية، يرى متخصصون أن التعامل مع المعدن الأصفر يجب أن يكون بمنظور استثماري طويل الأجل، بعيدًا عن القرارات المتسرعة والتوقعات قصيرة المدى.

الذهب

وفي هذا السياق، أكد عمرو المغربي، عضو شعبة الذهب باتحاد الغرف التجارية، أن التراجع الحالي في أسعار الذهب يرجع إلى مجموعة من العوامل العالمية، تشمل التوترات السياسية ومعدلات التضخم في الولايات المتحدة، إلى جانب توجهات مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي بشأن أسعار الفائدة.

رسالة طمأنة للمواطنين بعد تراجع أسعار الذهب

ووجه عضو شعبة الذهب رسالة طمأنة للمواطنين الذين اشتروا الذهب بأسعار مرتفعة، مؤكدًا أن المعدن الأصفر اعتاد التعافي بعد فترات التراجع، قائلًا: «الذهب دايمًا معودنا إنه مهما بينخفض، لازم بيرجع يرتفع لأعلى نقطة وصل لها وبيتخطاها».

الذهب

وأوضح أن تحركات الذهب ترتبط بعوامل اقتصادية عالمية متغيرة، وهو ما يجعل التراجع في بعض الفترات جزءًا من طبيعة حركة الأسواق، ولا يعني بالضرورة فقدان المعدن الأصفر لقيمته على المدى الطويل.

هل الوقت الحالي مناسب لشراء الذهب؟

وشدد المغربي على أن القاعدة الأساسية في الاستثمار بالذهب هي التعامل معه باعتباره وسيلة للادخار على المدى البعيد، وليس لتحقيق مكاسب سريعة خلال فترات قصيرة.

ونصح المواطنين الذين يمتلكون سيولة مالية ويفكرون في الادخار باغتنام فترات انخفاض الأسعار للشراء، مع ضرورة عدم الاعتماد على المضاربة أو انتظار تحقيق أرباح سريعة.

لماذا يحتفظ الذهب بقيمته على المدى الطويل؟

وأشار عضو شعبة الذهب إلى أن ندرة الذهب واحتفاظ البنوك المركزية والدول الكبرى باحتياطيات منه، باعتباره أحد الأصول الاستراتيجية، يعززان مكانته كوسيلة لحفظ القيمة في مواجهة التقلبات الاقتصادية.

وأكد أن الذهب يظل من أبرز أدوات الادخار التي يلجأ إليها الأفراد للحفاظ على مدخراتهم على المدى الطويل، في ظل التغيرات التي تشهدها الأسواق العالمية، مشددًا على أهمية اتخاذ قرارات الشراء وفق القدرة المالية والهدف من الاستثمار.



