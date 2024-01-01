عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

برلمان

وكيل أفريقية النواب: وزارة الصحة تعاملت بشفافية مع متحور كورونا الجديد

فيروس كورونا
فيروس كورونا

وجه الدكتور محمد سليم وكيل لجنة الشئون الأفريقية بمجلس النواب التحية والتقدير إلى وزارة الصحة والسكان لتعاملها بكل شفافية مع متحور كورونا الجديد وإعلانها ثبوت إصابة مواطنين بالمتحور JN1 من خلال التحاليل المعملية وأنّ حالتهما الصحية مستقرة ولا توجد حاجة طبية لدخولهما إلى المستشفى، وأعراضهما المرضية خفيفة لإصابة الجهاز التنفسي العلوي.

وقال " سليم " فى بيان له أصدره اليوم إن وزارة الصحة والسكان بقيادة الدكتور خالد عبد الغفار وزير الصحة والسكان تسير على خطى الرئيس عبد الفتاح السيسى فى مصالحة المواطنين بكل ما يتعلق بقضايا وملفات خاصة بالصحة ، مشيدا بالمتابعة الدقيقة من وزارة الصحة والسكان للوضع الوبائي في مصر وتأكيدها أن التوصيات الصحية للتعامل مع فيروس كورونا لا يوجد بها أي تغيير باعتباره أحد الفيروسات التي تصيب الجهاز التنفسي كالأنفلونزا ومجموعة فيروسات الأنف، ولا يوجد أي توصيات طبية باتخاذ أي إجراءات احترازية مختلفة عن سائر الفيروسات التي تصيب الجهاز التنفسي وما تزال الطريقة المثلى لتجنب الاصابة بعدوى الجهاز التنفسي تتمثل في  التطهير المستمر للأيدي والأسطح ، وعدم خروج المصابين من المنزل وارتداء الكمامة في حالة الاحتياج للخروج ، و التهوية الجيدة وعدم التواجد في أماكن مزدحمة سيئة التهوية وارتداء الكمامة في حال الاحتياج للتواجد بها.

وناشد الدكتور محمد سليم جميع المواطنين الالتزام بهذه التعليمات من الوزارة لتجنب الإصابة بعدوى الجهاز التنفسي وللحد من انتشار الفيروس ، موجهاً التحية لجيش مصر الأبيض من أطقم الاطباء والتمريض والإسعاف على جهودهم الناجحة فى تقديم أفضل النظم الصحية للمواطنين.

متحور كورونا الجديد وزارة الصحة والسكان التحاليل المعملية المتحور JN1 الجهاز التنفسي العلوي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

بعد عمرو أديب.. فنان مصري يحصل على الجنسية السعودية|تعرف عليه

الأهلي يخطف صفقة الموسم من الزمالك .. تفاصيل

منشور يثير ضجة| ظهير فيوتشر في الأهلي رسميا.. وعلاقة رضا سليم بالصفقة

تعرف على أسعار تذاكر المترو الجديدة بعد الزيادة

1000 جنيه|تراجع غير متوقع في أسعار الذهب .. وعيار 21 الآن مفاجأة

تحرك جديد في أسعار الدواجن اليوم الاثنين

أمطار غزيرة تضرب 4 محافظات والأرصاد تحذر|مفاجأة بشأن طقس أول يوم في السنة

ليه النكد .. رسالة مؤثرة من شيرين بعد الطلاق من حسام حبيب

ترشيحاتنا

لن تمر دون عقاب.. بوتين يتوعد أوكرانيا بعد الهجمات على بيلجورود

مكاسب بالمليارات.. أكبر مصفاة نفط في مصر تسبب انتعاشة كبيرة بسوق البترول|خاص

اكتشاف مذهل يغير مجرى التاريخ.. هذا ما وجده العلماء في قبر عمره 2000 عام

بعد زيادة ربع مليون شخص.. تعرف على عدد سكان الأردن مع نهاية 2023

كمرة خرسانية سقطت أثناء التركيب.. ماذا حدث في محور الفريق كمال عامر؟

تدميرنا مستحيل.. بوتين يتهم الغرب بالتخطيط لتقسيم روسيا إلى 5 أجزاء


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بكوب دقيق سميد... طريقة عمل بسبوسة البرتقال

الفرق كبير.. عارضة أزياء ترتدي فستان هيفاء وهبي وتثير ضجة على السوشيال

الأمن تدخل.. معجب يقتحم المسرح من أجل جورج وسوف

احتفالا بعيد ميلاد شقيقتها.. إيمي سمير غانم تثير الجدل بصور غريبة

فيديو

بالسحر والشعوذة.. دجالة الجيزة تعترف: بندور على كنز تحت مزرعة مواشي ببولاق

كنغر يفاجئ مُربيه بعودته إليهم بعد عام من إطلاقه بالبرية والسبب؟! فيديو

دويتوهات حفل نجمات العرب.. إليسا مع أصالة ونانسي عجرم مع أنغام

عزيز الشافعي: أستحق التكريم لأن أعمالي كانت متميزة فى 2023 |خاص

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: هل تفعلها إسرائيل !

خالد الشناوي

خالد الشناوي يكتب: ليلة على أعتاب كريمة الدارين السيدة نفيسة

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: نودع عاما مضى ونستقبل الجديد

الدكتور محمد زكي عيد

محمد زكي عيد يكتب: أهمية منتجات الألبان عالميا وأهم الدول المنتجة لها

عصام الدين جاد

عصام الدين جاد يكتب: العلامة مصطفى محمود

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: فقط فى مصر المحروسة

هند عصام

هند عصام تكتب: نيرون قاتل والدته

د. أيمن يوسف

د. أيمن يوسف يكتب: طارق أسعد ..آخر هدايا القدر (2)

اﻟﻤﺰﻳﺪ