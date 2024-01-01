وكيل أفريقية النواب: وزارة الصحة تعاملت بشفافية مع متحور كورونا الجديد

وجه الدكتور محمد سليم وكيل لجنة الشئون الأفريقية بمجلس النواب التحية والتقدير إلى وزارة الصحة والسكان لتعاملها بكل شفافية مع متحور كورونا الجديد وإعلانها ثبوت إصابة مواطنين بالمتحور JN1 من خلال التحاليل المعملية وأنّ حالتهما الصحية مستقرة ولا توجد حاجة طبية لدخولهما إلى المستشفى، وأعراضهما المرضية خفيفة لإصابة الجهاز التنفسي العلوي.

وقال " سليم " فى بيان له أصدره اليوم إن وزارة الصحة والسكان بقيادة الدكتور خالد عبد الغفار وزير الصحة والسكان تسير على خطى الرئيس عبد الفتاح السيسى فى مصالحة المواطنين بكل ما يتعلق بقضايا وملفات خاصة بالصحة ، مشيدا بالمتابعة الدقيقة من وزارة الصحة والسكان للوضع الوبائي في مصر وتأكيدها أن التوصيات الصحية للتعامل مع فيروس كورونا لا يوجد بها أي تغيير باعتباره أحد الفيروسات التي تصيب الجهاز التنفسي كالأنفلونزا ومجموعة فيروسات الأنف، ولا يوجد أي توصيات طبية باتخاذ أي إجراءات احترازية مختلفة عن سائر الفيروسات التي تصيب الجهاز التنفسي وما تزال الطريقة المثلى لتجنب الاصابة بعدوى الجهاز التنفسي تتمثل في التطهير المستمر للأيدي والأسطح ، وعدم خروج المصابين من المنزل وارتداء الكمامة في حالة الاحتياج للخروج ، و التهوية الجيدة وعدم التواجد في أماكن مزدحمة سيئة التهوية وارتداء الكمامة في حال الاحتياج للتواجد بها.

وناشد الدكتور محمد سليم جميع المواطنين الالتزام بهذه التعليمات من الوزارة لتجنب الإصابة بعدوى الجهاز التنفسي وللحد من انتشار الفيروس ، موجهاً التحية لجيش مصر الأبيض من أطقم الاطباء والتمريض والإسعاف على جهودهم الناجحة فى تقديم أفضل النظم الصحية للمواطنين.