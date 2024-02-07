عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

اختفاء مروحية تابعة لمشاة البحرية الأمريكية في كاليفورنيا

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

تبحث فرق الإنقاذ عن مروحية تابعة لمشاة البحرية الأمريكية فُقدت أثناء قيامها برحلة إلى كاليفورنيا، وقد أبلغت قاعدة ميرامار الجوية التابعة لمشاة البحرية، بالقرب من سان دييغو، في وقت مبكر من اليوم الأربعاء، أن المروحية، وهي من طراز CH-53E Super Stallion، "تأخرت عن موعدها".

وكان 5 من مشاة البحرية يستقلون المروحية التي كانت تحلق من قاعدة جوية بالقرب من لاس فيغاس، ويساعد قسم شرطة مقاطعة سان دييغو في البحث، وبحسب صحيفة BBC الأمريكية.

وقال سلاح مشاة البحرية في بيان، إن جنود المارينز المفقودين تم تعيينهم في سرب طائرات الهليكوبتر الثقيلة البحرية رقم 361، وهو جزء من جناح الطائرات البحرية الثالث الذي يقع مقره الرئيسي في ميرامار.

وجرى تنبيه أطقم الإطفاء إلى الطائرة المفقودة في الساعة 02:20 بالتوقيت المحلي يوم الأربعاء (10:20 بتوقيت جرينتش) وأرسلت عدة أطقم إلى منطقة قريبة من بحيرة مورينا بولاية كاليفورنيا، لكنهم لم يتمكنوا من العثور على المروحية.

فيما قال مسؤولون إن جهود البحث أعاقتها الثلوج الكثيفة والظروف الشتوية.

وجاء الحادث في الوقت الذي كانت فيه المنطقة تشهد عاصفة شتوية شملت هطول أمطار غزيرة وتساقط عدة بوصات من الثلوج في المناطق الجبلية.

وقدمت الطائرة CH-53E Super Stallion لأول مرة إلى الخدمة الفعلية في عام 1981، وتعتبر الدعامة الأساسية لطيران مشاة البحرية وعادة ما تخدم في دور النقل. يمكنها حمل ما يصل إلى 37 راكبًا في تكوينها الطبيعي، وبالإضافة إلى نقل القوات، يمكن استخدام المروحية - التي تستخدمها أيضًا القوات البحرية الأمريكية واليابانية - في القتال ونقل الإمدادات.

وفي أغسطس، قُتل طيار من مشاة البحرية عندما تحطمت طائرته من طراز إف/إيه-18 هورنت في نفس المنطقة بالقرب من قاعدة ميرامار الجوية التابعة لمشاة البحرية، وقد تورط مشاة البحرية سوبر ستاليونز في العديد من الحوادث الخطيرة في الماضي.

وفي أبريل 2018، على سبيل المثال، قُتل أربعة جنود عندما تحطمت سيارتهم سوبر ستاليون بالقرب من إل سنترو، كاليفورنيا، أثناء قيامهم بمهمة تدريبية.

وفي حادث منفصل وقع في يناير 2016، قُتل 12 من مشاة البحرية عندما اصطدمت طائرتان من نوع سوبر ستاليونز فوق المحيط الهادئ بالقرب من أواهو في هاواي.

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

بيان عاجل من نادي فيوتشر بعد تولي حسام حسن قيادة منتخب مصر

رسميًا.. تفاصيل القرارات العاجلة للرئيس السيسي لتخفيف الأعباء المعيشية عن المواطنين

رفع الحد الأدنى للأجور بنسبة 50%.. قرارات عاجلة من الرئيس السيسي

دعاء ليلة الإسراء والمعراج .. ردده يفتحها الله عليك فتحًا عجيبا

حوافز جديدة للموظفين.. 500 جنيه للدرجة السادسة و900 للممتازة بتكلفة 37.5 مليار

بسبب قناة فضائية شهيرة .. قرار قضائي عاجل ضد ميدو

تحذير عاجل من الأرصاد بشأن طقس الساعات المقبلة .. تفاصيل

لا يصلح | وصف صادم من ميدو لـ محمد صلاح

موضوعات متعلقة

بعد رد حماس.. وزير الدفاع الإسرائيلي: الحرب مستمرة

عاجل.. الأونروا: عملياتنا في فلسطين ستتوقف الشهر المقبل

بلينكن يلتقي رئيس السلطة الفلسطينية مساء اليوم في الضفة الغربية

بسبب طوفان الأقصى| الجيش الإسرائيلي يمدد الخدمة العسكرية للجنود بأثر رجعي

الأمم المتحدة تعبر عن قلقها من إمكانية قيام تل أبيب بعمل عسكري برفح

لضمان السلام والأمن الدائمين|واشنطن: بلينكن أكد لـ نتنياهو الدعم الأمريكي لقيام دولة فلسطينية

بلينكن يحذر نتنياهو: قلقون من اجتياح رفح جنوبي غزة

مسئول إسرائيلي: تل أبيب ستطلب من الوسطاء الضغط على حماس لتقديم مقترح جديد

ترشيحاتنا

مشاهد رحلة الإسراء والمعراج الصحيحة

نقابة المعلمين: زيادة الأجور أثلجت صدورنا.. ونشكر الرئيس السيسي

15% بـ74 مليار جنيه .. تعرف على موعد صرف المعاشات بالزيادة الجديدة

3 وفيات.. انفجارات قوية بالعاصمة العراقية بغداد

انتصار السيسي تهنئ المصريين بذكرى الإسراء والمعراج : معجزة ربانية عظيمة

عاجل .. انفجارات ضخمة تهز شرق العاصمة العراقية بغداد


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

في عيد ميلادها الـ40.. صور أثارت الجدل لـ نادين نجيم | شاهد

فستان شفاف.. نوال الزغبي تشعل السوشيال ميديا | شاهد

وصول ماجد المهندس لإحياء حفل مهرجان فبراير الكويت ..صور

مكشوف وقصير.. هيدي كرم تثير الجدل بالتاتو| شاهد

فيديو

تفاصيل المكالمة التليفونية بين حسام حسن ومحمد صلاح

استشاري اضطرابات النمائية للأطفال يشرح علاج التوحد.. ويوضح: هذا الخطأ يقع فيه المتخصصون..فيديو

الإصابة بالسكر والضغط الأبرز.. فيديو متداول لأضرار تناول الأطفال لـ الحلويات

زلة لسان.. بايدن يعلن التقاءه مؤخرًا برئيس فرنسا المتوفى منذ 28 عاما| فيديو

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبد المعطى أحمد

عبد المعطي أحمد يكتب: صورة إسرائيل الآن

نهى زكريا

نهى زكريا تكتب: أميركا الباحثة عن جذور

نسرين حجاج

نسرين حجاج تكتب: ظهور المسيح الدجال

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: درويش الإسكندرية

محمد غنيم

محمد غنيم يكتب: حورية رواية بدون فلاتر - قراءة نقدية

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: واشنطن.. وسياسية خلط الأوراق في الشرق الأوسط

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: حلاوة البدايات وآلام النهايات

أحمد حسام عوض يكتب: تغيير الفكر في الاستثمار الرياضي.. دوري الهواة بأوروبا نموذجا

اﻟﻤﺰﻳﺪ