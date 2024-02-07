اختفاء مروحية تابعة لمشاة البحرية الأمريكية في كاليفورنيا

تبحث فرق الإنقاذ عن مروحية تابعة لمشاة البحرية الأمريكية فُقدت أثناء قيامها برحلة إلى كاليفورنيا، وقد أبلغت قاعدة ميرامار الجوية التابعة لمشاة البحرية، بالقرب من سان دييغو، في وقت مبكر من اليوم الأربعاء، أن المروحية، وهي من طراز CH-53E Super Stallion، "تأخرت عن موعدها".

وكان 5 من مشاة البحرية يستقلون المروحية التي كانت تحلق من قاعدة جوية بالقرب من لاس فيغاس، ويساعد قسم شرطة مقاطعة سان دييغو في البحث، وبحسب صحيفة BBC الأمريكية.

وقال سلاح مشاة البحرية في بيان، إن جنود المارينز المفقودين تم تعيينهم في سرب طائرات الهليكوبتر الثقيلة البحرية رقم 361، وهو جزء من جناح الطائرات البحرية الثالث الذي يقع مقره الرئيسي في ميرامار.

وجرى تنبيه أطقم الإطفاء إلى الطائرة المفقودة في الساعة 02:20 بالتوقيت المحلي يوم الأربعاء (10:20 بتوقيت جرينتش) وأرسلت عدة أطقم إلى منطقة قريبة من بحيرة مورينا بولاية كاليفورنيا، لكنهم لم يتمكنوا من العثور على المروحية.

فيما قال مسؤولون إن جهود البحث أعاقتها الثلوج الكثيفة والظروف الشتوية.

وجاء الحادث في الوقت الذي كانت فيه المنطقة تشهد عاصفة شتوية شملت هطول أمطار غزيرة وتساقط عدة بوصات من الثلوج في المناطق الجبلية.

وقدمت الطائرة CH-53E Super Stallion لأول مرة إلى الخدمة الفعلية في عام 1981، وتعتبر الدعامة الأساسية لطيران مشاة البحرية وعادة ما تخدم في دور النقل. يمكنها حمل ما يصل إلى 37 راكبًا في تكوينها الطبيعي، وبالإضافة إلى نقل القوات، يمكن استخدام المروحية - التي تستخدمها أيضًا القوات البحرية الأمريكية واليابانية - في القتال ونقل الإمدادات.

وفي أغسطس، قُتل طيار من مشاة البحرية عندما تحطمت طائرته من طراز إف/إيه-18 هورنت في نفس المنطقة بالقرب من قاعدة ميرامار الجوية التابعة لمشاة البحرية، وقد تورط مشاة البحرية سوبر ستاليونز في العديد من الحوادث الخطيرة في الماضي.

وفي أبريل 2018، على سبيل المثال، قُتل أربعة جنود عندما تحطمت سيارتهم سوبر ستاليون بالقرب من إل سنترو، كاليفورنيا، أثناء قيامهم بمهمة تدريبية.

وفي حادث منفصل وقع في يناير 2016، قُتل 12 من مشاة البحرية عندما اصطدمت طائرتان من نوع سوبر ستاليونز فوق المحيط الهادئ بالقرب من أواهو في هاواي.