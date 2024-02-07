هجوم روسي موسع على أوكرانيا.. فيديو

هاجمت روسيا أوكرانيا بصواريخ كروز وصواريخ باليستية وطائرات بدون طيار من نوع شاهد في موجة استهدفت فيها عدة مدن أوكرانية صباح الأربعاء، أسفرت عن مقتل ثلاثة مدنيين على الأقل وإصابة 10 آخرين من بينهم امرأة حامل.



مناقشة المساعدات العسكرية

واستهدفت الهجمات ثلاث عاصمة أوكرانيا كييف التي يزورها كبير دبلوماسيي الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل ومدن رئيسية أخرى، وجاء ذلك ضمن تقرير عرضته فضائية يورونيوز.

ويناقش بوريل المساعدات العسكرية والدعم المالي الذي يقدمه الاتحاد الأوروبي لأوكرانيا والذي تحتاجه كييف بشدة في ظل تعثر الدعم الغربي لها مؤخرا.

