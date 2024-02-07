أوكرانيا تشتكي ضعف العقوبات الأوروبية على روسيا

أكدت أوكرانيا على أنها لا تعتقد بأن الاتحاد الأوروبي قادر على تشديد العقوبات الضعيفة على روسيا.



وذكرت رئيسة قسم العقوبات في الوكالة الوطنية لمكافحة الفساد في أوكرانيا، أجيا زجربيلسكايا، أن عقوبات الاتحاد الأوروبي "ضعيفة" ضد روسيا، وفق ما ذكرت صحيفة إي يو أوبزيرفير.

قالت زجربيلسكايا : "هل ستكون هذه الحزمة (13) ضعيفة؟.. يمكننا القول إن جميع الإجراءات السابقة كانت ضعيفة".



وعندما سُئلت عن احتمالات قيام الاتحاد الأوروبي بتشديد العقوبات في المستقبل، أجابت بأنها "لا تؤمن بالسحر".



وصرحت روسيا، مرارًا ، أن البلاد ستتعامل مع ضغوط العقوبات، التي بدأ الغرب يمارسها على روسيا، منذ سنوات عدة، وما زالت تتزايد.



وأشارت موسكو إلى أن الغرب يفتقر إلى الشجاعة للاعتراف بفشل العقوبات ضد روسيا الاتحادية، وفي الدول الغربية ذاتها، تم التعبير عن آراء مفادها أن العقوبات ضد روسيا غير فعالة.