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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

اغتـ.صاب قاصر من زوج والدتها لمدة 4 سنوات.. وثري عربي فضح الجريمة

صدى البلد

كشف زواج ثري عربي من فتاة قاصر تصغره بـ26 عاما عن مفاجأة بعدما تبين ان الفتاة فقدت عذريتها وعندما واجهها اعترفت له بتعرضها للاغتــ.صاب من زوج والدتها، وكانت المفاجأة الأكبر معرفة الأم بهتك عرض صغيرها لمدة 4 سنوات على يد زوجها. 

 

الجريمة التي أجرت نيابة جنوب الجيزة الكلية التحقيقات بها كشفت عن تعرض فتاة قاصر للاغتـ.صاب من زوج والدتها بعدما اتهمته الفتاة بالتعدي عليها جنـ.سيا على مدار 4 سنوات بعلم والدتها داخل المنزل في مدينة أبوالنمرس بالجيزة. 

 

تلقي اللواء هاني شعراوي، مدير المباحث الجنائية بالجيزة بلاغا من مركز شرطة أبو النمرس، يفيد بحضور الفتاة «زينب .م» 16 سنة- ربة منزل وزوجها «عرفيا»، «على. س» -42 سنه- عامل- عربي الجنسية.

 

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وأفاد الزوج بزواجه عرفيا من الفتاة، قبل أيام، واكتشافه (أنها فاقدة لعذريتها)، وبسؤال المجني عليها أفادت بتعدي زوج والدتها عليها جنـ.سيا واتهما «هاني. م»- 37 سنة- عاطل، زوج أمها بالتعدي عليها بعلم والدتها «نورا. م»- 36 سنة-ربة منزل.

 

وفي نفس الوقت حضر والد المبلغة «محمد. ف»- 38 سنه- كهربائي، واتهم زوج ابنته الثري العربي بزواجه من ابنته كونها تحت السن القانوني، واتهم زوج مطلقته بالتعدي على ابنته جنـ.سيا، بعلم والدتها، وتم احتجاز أطراف البلاغ لحين ورود التحريات حول الواقعة. 

 

تحرر محضر بالواقعة وإحالتها إلى اللواء هشام أبوالنصر، مساعد وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة إلى النيابة التي تولت التحقيق.

اغتــ صاب قاصر ثرى عربى نيابة جنوب الجيزة الكلية مركز شرطة أبو النمرس مدينة أبوالنمرس

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