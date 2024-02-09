عمرو موسى: مصر لن تقبل بالمشاركة في أي سياسة تضر بالقضية الفلسطينية

قال عمرو موسى وزير خارجية مصر الأسبق، وأمين جامعة الدول العربية العام الأسبق، إن العلاقات المصرية الإسرائيلية يشوبها التوتر خلال الفترة الحالية، مشددا على أن مصر لن تقبل بأن تشارك في أي سياسة أو حركة تضر القضية الفلسطينية.



وأضاف عمرو موسى، خلال حواره ببرنامج “يحدث في مصر” المذاع على قناة “إم بي سي مصر”، أن القضية الفلسطينية بشكل عام تنتظر صفوفا جديدة من القيادات، ومروان البرغوثي من أكثر الأسماء التي تتردد داخل فلسطين.



وأكمل: إسرائيل تريد تفريغ الساحة الفلسطينية بالكامل من الفلسطينيين وبناء شيء آخر هو الدولة اليهودية.



