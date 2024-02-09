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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

خبير بالشؤون الأمريكية: إسرائيل مستمرة في استهداف الصحفيين.. وتصريحات "بايدن" الأخيرة ملفتة

بايدن
بايدن

قال الداه يعقوب، خبير في الشؤون الأمريكية، إن الضوء الأخضر الممنوح لإسرائيل وعدم وجود أي قوة تقف أمامها سواء دوليا أو من الولايات المتحدة الأمريكية، ووقوفها ضد أي فيتو يدين إسرائيل، يساهم في استهدافها للمدنيين.

وأضاف "يعقوب"، خلال مداخلة على شاشة قناة "القاهرة الإخبارية"، أن إسرائيل تستهدف الصحفيين وكل من ينقل الحقيقة، وهذه جرائم يجب أن تحاسب عليها، حيث إنها لا تحترم المواثيق الصحفية ولا تعطي لهذه المهنة النبيلة أي اعتبار.

وأشار إلى أن تصريحات الرئيس الأمريكي جو بايدن له تصريحات اليوم ملفتة، حيث قال إن هنالك تجاوزا للحدود من قبل إسرائيل في غزة، وتحدث عن آلام الشعب الفلسطيني، وضرورة إدخال المساعدات والعمل على توقيف الحرب والعدوان على القطاع، وهذه تصريحات جديدة تؤكد مدى عمق الخلاف بين الإدارة الأمريكية وحكومة الحرب برئاسة بنيامين نتنياهو، رغم الجولة المكوكية التي أجراها أنتوني بلينكن وزير الخارجية الأمريكي وغيره من المسؤولين ولم تؤت أكلها حتى الآن.

وأوضح أن الضغط الأمريكي ما زال ضعيفا للغاية إلا من تصريحات يعلو سقفها أحيانا، وتخفض سقفها أحيانا أخرى، خصوصا أن هنالك حديثا من البيت الأبيض لرفضه أي عدوان على رفح، وأن الإدارة الأمريكية لا توافق على ذلك.

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