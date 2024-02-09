التموين تزف بشرى للمواطنين قبل رمضان.. فيديو

أكد عبد المنعم خليل رئيس قطاع التجارة الداخلية بوزارة التموين سابقاً، أن الجميع يعلم الظروف الاقتصادية التي يمر بها العالم، خلال الفتر الأخيرة، وهو ما نتج عنها ارتفاع في الأسعار.

وأضاف رئيس قطاع التجارة الداخلية بوزارة التموين سابقاً، خلال تصريحات تليفزيونية، أن الدولة حريصة على توفير السلع في السوق، وأن السلع متوفرة، ولكن المشكلة كانت في ارتفاع الأسعار غير المبررة.

ولفت إلى أن بعض التجار تقوم برفع الأسعار بطريقة غير مباشر، والأجهزة الأمنية تقوم بضبط الأسواق، ويتم ضبط السلع المخزنة من قبل التجار، وأنه خلال الأسبوع المقبل ستنخفض الأسعار.

التموين تزف خبرًا سارًا للمواطنين قبل رمضان

وأوضح أن انخفاض أسعار الدولار سينتج عنه انخفاض في أسعار السلع، وخلال الأيام المقبلة سيكون هناك 10 آلاف منفذ، وأنه من يوم 15-2 ستبدأ المعارض، والانخفاضات ستكون بنسبة 25%.

ووجه رسالة هامة للمواطنين، قائلا إن السلع خلال رمضان ستكون متوفرة، ولن يحدث أي مشكلة في رمضان كما يردد البعض، وأن المخزون الاستراتيجي من السلع متوفرة، والأسعار ستنخفض.