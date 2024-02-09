الأرصاد الجوية توضح حالة الطقس الساعات القادمة

كشفت الدكتورة منار غانم عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية، تفاصيل جديدة عن حالة الطقس، مشيرا إلى أن البلاد تشهد حالة من حالات الاستقرار في الأحوال الجوية بشكل كبير في معظم محافظات الجمهورية بدأت منذ منتصف الأسبوع ومستمرة اليوم وخلال الأيام المقبلة.

وأضافت «غانم»، في تصريحات تلفزيونية، أن البلاد تشهد ارتفاعات طفيفة في درجات الحرارة بمعظم المحافظات، وتعتبر قيم الحرارة خلال فترة النهار أعلى من المعدلات الطبيعية لها في مثل هذا الوقت من العام بـ2 درجة إلى 3 درجات.

وتابعت الدكتورة منار غانم عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية، أن : «العظمى على القاهرة الكبرى 22 درجة مئوية، ونلاحظ زيادة فترات سطوع أشعة الشمس بشكل كبير خلال فترة النهار بفعل وجود امتداد لمرتفع جوي في طبقات الجو العليا».

أضافت: أن هذا المرتفع يعمل على زيادة فترات سطوع أشعة الشمس، وبالتالي، فإن الطقس في فترة النهار سيكون من مائل للدفء إلى دافئ في معظم المحافظات، لان أغلب المحافظات فيها ارتفاعات فيها ارتفاعات بقيم الحرارة والأجواء الشتوية مستقرة نهارا.

