الزراعة في أسبوع.. استئناف تصدير الفراولة المصرية إلى السعودية

أصدر مركز المعلومات الصوتية والمرئية، التابع لوزارة الزراعة واستصلاح الاراضي، "الانفوجراف الاسبوعي" في نسخته رقم ١٨١ ، حول الحصاد الأسبوعي لأهم أنشطة الوزارة، خلال الفترة من ٢ الى ٨ فبراير الجاري، بالتعاون مع المكتب الاعلامي للوزارة، كما أصدر المركز ايضا ملخصا بالفيديو، حول انشطة الوزارة خلال نفس الفترة.

وخلال هذا الاسبوع استعرض السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي خلال كلمته امام الجلسه العامة لمجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عبدالوهاب عبدالرازق، استراتيجية الدولة لزيادة وتعزيز تنافسية الصادرات الزراعية المصرية، كما شهد وزير الزراعة، توقيع مذكرة تفاهم بين وزارة الزراعة والاتحاد الوطنى الفرنسي لمنتجى البطاطس في مجال دعم منظومة فحص واعتماد تقاوي البطاطس.



وعقد السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي اجتماعا لمتابعة اجراءات التحول الرقمي والتوسع في تقديم الخدمات الالكترونية للمزارعين، وذلك بحضور المهندس إبراهيم سرحان رئيس مجلس إدارة شركة اي فاينانس وبعض قيادات الوزارة والشركة، كما عقد اجتماعا آخر مع قيادات جهاز حماية البحيرات وتنمية الثروة السمكية بحضور المهندس مصطفى الصياد نائب وزير الزراعة للثروة الحيوانية والسمكية والداجنة والدكتور صلاح مصيلحى رئيس مجلس إدارة الجهاز واللواء الحسين فرحات المدير التنفيذي للجهاز.

فيما شاركت مصر ممثلة في وزارة الزراعة واستصلاح الاراضي في معرض برلين الدولى للخضر والفاكهة والذي يضم هذا العام أكثر من 140 دولة بأكثر من 2770 عارضا في 26 قاعة عرض.

أعلنت وزارة الزراعة واستصلاح الاراضي نجاح الحجر الزراعي في فتح الأسواق البرازيلية امام البطاطس المصرية، كما أكد الدكتور سعد موسى المشرف على الحجر الزراعي المصري، أن المملكة العربية السعودية قامت بوضع إصدار اذونات الاستيراد للفراولة المصرية على المنصة، اعتبار من 1 فبراير ودخولها للسوق السعودي.

وشكل مركز البحوث الزراعية العديد من الفرق الإرشادية الريفية والقوافل البيطرية المجانية التى جابت محافظات الجمهورية المختلفة بالاشتراك مع الجهات المعنية بوزارة الزراعة، حيث شارك ٦٤٥ باحث في الفرق الارشادية في ٢١ محافظة خلال شهر يناير الماضي، كما أطلق معهد بحوث التناسليات الحيوانية قافلة بيطرية في محافظة بني سويف وذلك في الفترة من ٣ الي ٨ فبراير الجاري لعلاج مواشي صغار المربيين في إطار المبادرة الرئاسية حياة كريمة.

وأصدرت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، العدد الرابع عشر من مجلتها الشهرية «MALR»، عدد شهر فبراير ٢٠٢٤، والتي يشرف عليها ويعدها مركز المعلومات الصوتية والمرئية، والمكتب الاعلامي للوزارة، تحت شعار : " كلمة من قلب الديوان"، كما نشر المركز انفوجرافا، استعرض خلاله المحاور الاثنى عشر التي حدها وزير الزراعة لتنفيذ استراتيجية زيادة تنافسية الصادرات الزراعية، خلال كلمته بالجلسة العامة لمجلس الشيوخ

ونظم المعمل المركزي للمناخ الزراعي بالتعاون مع مشروع الإستثمارات الزراعية المستدامة وسبل المعيشة (SAIL)، دورة تدريبية للعاملين و المستفيدين من خدمات المشروع على التقنيات الزراعية الحديثة ووسائل التكيف مع التغيرات المناخية، كما استقبل معهد بحوث القطن وفدا مكون من (280) طالب وطالبة من طلبة المستوي الثالث لبرنامج الانتاج النباتي بكلية الزراعة جامعة عين شمس للتريب على الأساليب الحديثة في مجال تربية وإنتاج وتداول القطن، كذلك أطلق معهد الصحة الحيوانية، قافلة بيطرية مجانية في قرية مطر طارس التابعة لمركز سنورس بالفيوم والتي تعتبر من اكبر قرى المحافظة فى الثروة الحيوانية تعداداً.



ونظم معهد بحوث تكنولوجيا الاغذية برنامج تدريبى بعنوان "الممارسات التصنيعية الجيدة وبرنامج أخر بعنوان تطبيق نظام تحليل المخاطر و نقاط التحكم الحرجة " لعدد 30 متدرب من الكوادر العاملة بمصانع الأغذية وطلاب الجامعات و شباب الخريجين، كما شارك المعمل المركزي لتحليل متبقيات المبيدات والعناصر الثقيلة في الأغذية، فى ورشة عمل حول "الإطار الاستراتيجي للحد من مخاطر الكوارث في الزراعة والنظم الغذائية في مصر" بالتعاون مع: مركز معلومات تغير المناخ ومركز البحوث الزراعية ومنظمة الأغذية والزراعة، كما شارك في "ملتقى ومعرض مصر الدولى الأول للتمور" فى إطار فتح أسواق وعقد صفقات مع الدول الأوروبية والأمريكية و آسيا وأستراليا، كذلك نفذ برنامجا تدريبيا فى مجال "حسابات اللايقين لمعامل إختبارات الميكروبيولوجى"، وبرنامجا آخر حول "التعريف بطرق الفحص الظاهرى للعينات الغذائية"، فيما استقبل المعمل خلال هذا الاسبوع 6200 عينة.