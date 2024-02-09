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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

وزير النقل: «شبكة القطار الكهربائي السريع» ستوفر 72 ألف فرصة عمل

أجري  الفريق مهندس  كامل الوزير - وزير النقل،  ، جولة تفقدية لمواقع العمل بالخط الأول من مشروع القطار السريع (العين السخنة – العلمين - مرسى مطروح)، حيث تفقد الوزير يرافقه رئيس وقيادات كلا من الهيئة العامة للطرق والكبارى والهيئة القومية للانفاق  مشروع الخط الأول في المسافة من رأس الحكمة وحتى برج العرب بطول 180 كم.

بدأت الجولة بتفقد الوزير لمحطات رأس الحكمة  و الضبعة  و سيدى عبد الرحمن  حيث تقع هذه المحطات في مسار القطار السريع على الطريق الساحلي الدولي، كما تقع تلك المحطات وسط هذه المدن، لكي تخدم القاطنين والعاملين بها والمترددين عليها، ويمثل مرور القطار السريع بها حافزا إيجابيا للإقبال عليها سواء للعمل فيها، أو للسياحة، أو السكن بها، أو إنشاء المشروعات الاستثمارية التي تحتاج إلى أيدي عاملة ووسيلة انتقال آمنة بعدها توجه لمتابعة التقدم في معدلات تنفيذ وانشاء محطات العلمين وهى محطة للقطار السريع، ستخدم مدينة العلمين الجديدة والحركة السياحية بها والساحل الشمالى الغربى، إضافة إلى حركة نقل البضائع ثم محطة الحمام وهى محطة إقليمية تخدم مدينة الحمام وعدد من القرى بالساحل الشمالى، و تتميز المحطة بقربها من الطريق الساحلي الدولي بالإضافة  إلى  محطة برج العرب وهي أول محطة بعد التفريعة للقطار السريع الي الجهة الغربية وتخدم هذه المحطة بموقعها الحالي مدينة برج العرب القديمة والمدينة الجديدة وايضا المنطقة الصناعية والقريبة من الطريق الساحلي الدولي وهي محطة للقطار السريع ومن كبري المحطات علي الخط حيث انها تتكون من عدد 6 سكك .

استعرض وزير النقل مع رئيس وقيادات الهيئة القومية للأنفاق    الموقف التنفيذي لباقي محطات المشروع سواء من حيث التقدم في معدلات تنفيذ أوتشطيب المحطات أو من حيث مخطط سير حركة الركاب من المدخل الرئيسي  لكل محطة حتى الوصول إلى صالات التذاكر والتنقل بين الأرصفة  وتوافر المصاعد لتسهيل تنقل الركاب، وكذلك خطة الاستغلال الإداري والاستثماري الأمثل لكافة المساحات بالمحطات المختلفة.


وتابع الوزير خلال جولته فى هذه المسافة مع رئيس وقيادات الهيئة العامة للطرق والكباري مسار المشروع  والاعمال الصناعية من  كباري وانفاق واخوار وخرسانات الميول التي تحمي جوانب الجسر وأعمال الحماية من اخطار السيول في هذه المسافة مثل أعمال تنفيذ عدد من كبارى تقاطعات القطار الكهربائى السريع مع الطرق الرئيسية، مثل الكبارى المتقاطعة مع طرق برج العرب والغربانيات وطريق قاعدة محمد نجيب والعميد والجباسات ووادى النطرون العلمين والبترول وسيدى عبدالرحمن وكذلك أعمال تنفيذ 2 كوبرى مسار (برج العرب والرويسات). ووجه الوزير بتنفيذ الأعمال وفقا لقياسات الجودة العالية والعمل على مدار الساعة للانتهاء من المشروع وفقاً للموعد المخطط أكد وزير النقل، أن الأعمال المدنية والإنشاءات تتم بواسطة كبريات الشركات المصرية المتخصصة فى هذه المجالات، بالإضافة إلى الأعمال الصناعية على الطرق المتقاطعة مع مسار القطار، تحت إشراف الاستشارى العام للمشروع "سيسترا" الفرنسى.

وتم  استعراض قطاعات المسار التي تم وجار  تسليمها   لتحالف (سيمنز/ اوراسكوم/ المقاولون العرب) لتنفيذ  أعمال فرش البازلت وتركيب القضبان وأعمدة الكاتنيري الكهربائية ليتم بعدها تنفيذ الأعمال الكهروميكانيكية وكذلك الجدول الزمني  الخاص بتصنيع وتوريد  الوحدات المتحركة للخط الاول  من الشبكة حيث تم وصول اول قطار إقليمي  وجاري تصنيع القطارات الإقليمية او السريعة وفقا للجدول المخطط ووفقا للسرعات التصميمية والتشغيلية للقطارات التي تم الاتفاق عليها.

وأكد الوزير على هامش جولته في تصريحات صحفية أن شبكة القطار الكهربائي السريع التي ستغطي أنحاء الجمهورية بجانب كونها شرايين تنمية فستخدم المناطق العمرانية والصناعية الجديدة والقائمة، مثل المناطق الصناعية في ( حلوان و15 مايو وبرج العرب والسادس من أكتوبر والمنيا الجديدة وأسيوط الجديدة وغيرها من المناطق الصناعية ) وكذلك خدمة المناطق السياحية ( الثقافية والتاريخية والدينية والشاطئية ) في مصر، مثل خدمة المناطق السياحية في الجيزة وسوهاج والأقصر وأسوان وأبو سمبل والبحر الأحمر ) وغيرها من الأماكن السياحية الأخرى في مصر و خدمة المناطق الزراعية الجديدة سواء في الدلتا الجديدة او مستقبل مصر أو جنة مصر وغرب المنيا وتوشكى وشرق العوينات  بالاضافة الى خلق محاور لوجيستية تربط بين البحر الأحمر والبحر المتوسط، وشمال وجنوب البلاد وربط المناطق الصناعية (مناطق الإنتاج) بالموانئ البحرية (مراكز التصدير)  وكذا ربط مناطق التنمية الزراعية الحديثة ( الدلتا الجديدة - غرب المنيا - توشكي – مستقبل مصر - ...  ) بمناطق الاستهلاك وموانئ التصدير  .

إضافة إلى الربط بين المناطق السياحية ( سياحة الغوص والشواطئ بالبحر الأحمر – السياحة الثقافية فى كل من أهرامات الجيزة ) بما يتيح تنوع البرامج السياحية فى الرحلة السياحية الواحدة كما ستساهم هذه الشبكة  في تحقيق التكامل مع المطارات والموانئ البحرية والطرق البرية لتحقيق مفهوم النقل متعدد الوسائط و الربط بين الموانئ البحرية والموانئ الجافة والمراكز اللوجيستية  وكذلك خدمة أهداف التنمية العمرانية المستدامة  وخلق محاور تنمية جديدة   والحد من التلوث البيئى.مشيرا الى ان خطوط  شبكة  القطار الكهربائي السريع الثلاثة توفر فرص عمل مباشرة تبلغ حوالي 36 ألف فرصة عمل مباشرة وحوالي 36 ألف فرصة عمل غير مباشرة.

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