مصدر مسئول: مصر تسلّمت ردًا من حماس حول الإطار المقترح للتهدئة بغزة.. وأحمد موسى ينفعل ويُطالب وزير الرياضة بأمر عاجل|أخبار التوك شو

تناولت برامج التوك شو خلال الساعات الماضية العديد من الموضوعات المختلفة ونرصد لكم أبرزها خلال التقرير التالي.

توازن في السوق قريبًا .. برلماني: مستحيل الدولار يوصل 50 جنيهًا

علق اللواء فاروق المقرحي عضو مجلس الشيوخ، على أزمة الدولار وتواجد سوق موازية للدولار في مصر.

حبس وغرامة تصل لـ 5 ملايين جنيه عقوبة حجب السلع عن التداول.. تفاصيل

أكد إسلام الجزار المتحدث باسم جهاز حماية المستهلك، أن هناك زيادات غير مبررة في أسعار السلع والمنتجات داخل السوق المصري.

رئيس اتحاد الكرة: ندعم حسام حسن بقوة وكل طلباته مجابة

قال رئيس اتحاد الكرة، جمال علام، إن هناك ثقة كبيرة في قدرات حسام حسن على قيادة منتخب مصر للتأهل إلى كأس العالم 2026.

كواليس تسلم مصر رد حماس على الإطار المقترح بشأن التهدئة في غزة

كشف ضياء رشوان رئيس الهيئة العامة للاستعلامات، عن أن مصر تسلمت من حماس رداً على الإطار المقترح بشأن التهدئة في غزة، وجارٍ مناقشة التفصيلات مع جميع الأطراف المعنية.

فضيحة التعاقد مع فيتوريا.. أحمد موسى ينفعل ويطالب وزير الرياضة بأمر عاجل

طالب الإعلامي أحمد موسى، وزير الشباب والرياضة بضرورة فتح تحقيق في ملف فشل فيتوريا مع المنتخب والتحقيق في فضيحة التعاقد معه.

مصدر مسؤول: مصر تسلمت ردا من حماس على الإطار المقترح للتهدئة بغزة

أفادت قناة القاهرة الإخبارية، في نبأ عاجل، بأن مصدر مصري مسؤول، كشف عن أن مصر تسلمت ردا من حركة حماس على الإطار المقترح بشأن التهدئة في قطاع غزة وجاري مناقشة التفصيلات على كافة الأطراف الفنية.

بلينكن: قدمنا مع مصر وقطر مقترحات لتوسيع اتفاق الهدنة السابق

قال وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، إنه قدم مع مصر وقطر مقترحات لتوسيع اتفاق الهدنة السابق وسيناقش ذلك في إسرائيل غدا، حسبما أفادت قناة القاهرة الإخبارية في نبأ عاجل.

الزراعة: سعر كيلو اللحوم في منافذنا 280 جنيها .. فيديو

أكد سعيد صالح مستشار وزير الزراعة، أن الأزمات الاقتصادية العالمية تؤثر على الدولة المصرية وتؤثر على السوق.

توقعات بحدوث انخفاض في الأسعار.. اتحاد منتجي الدواجن يكشف مفاجآت مهمة للمواطن

أكد ثروت الزيني، نائب رئيس اتحاد منتجي الدواجن، أنه وسط الأزمات والتحديات الغير مسبوقة، لدينا اكتفاء ذاتي من الدواجن والبيض، ولكن لدينا غير رضا على أسعار الدواجن والبيض المرتفعة لأنه يعد البروتين الأول للمواطن المصري.