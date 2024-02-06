عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

كواليس تسلم مصر رد حماس على الإطار المقترح بشأن التهدئة في غزة

ضياء رشوان ضياء رشوان
ضياء رشوان ضياء رشوان رئيس الهيئة العامة للاستعلامات

كشف ضياء رشوان رئيس الهيئة العامة للاستعلامات، عن أن مصر تسلمت من حماس رداً على الإطار المقترح بشأن التهدئة في غزة، وجارٍ مناقشة التفصيلات مع جميع الأطراف المعنية.

txt

حماس: سلمنا ردنا بشأن صفقة الأسرى للإخوة في قطر ومصر

وأوضح «ضياء رشوان» في مداخلة هاتفية لقناة «القاهرة الإخبارية»، أن هذا المقترح مركب ويقضي في النهاية بوقف إطلاق النار على مراحل، مشيراً إلى أنَّ مصر أعلنت أنها قدمت مقترحا على «3» مراحل تنتهي في النهاية لوقف إطلاق النار، وتبادل الأسرى بين الجانبين.
 

وتابع ضياء رشوان رئيس الهيئة العامة للاستعلامات، أنَّ رد حركة حماس على المقترح «إيجابي»، كاشفا عن أن مصر تواصل دورها في الحوار مع جميع الأطراف المعنية، حول كيفية تطبيق المقترح. 

ضياء رشوان إطلاق النار تبادل الأسرى القاهرة الإخبارية الهيئة العامة للاستعلامات التهدئة في غزة صفقة الاسري وقف إطلاق النار

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

رابط نتيجة الشهادة الإعدادية في محافظة الشرقية بالاسم.. ظهرت الآن

مدرب وطني.. مصادر : حسام حسن مديرا فنيا لمنتخب مصر

اللواء علاء بشندي مديرا للإدارة العامة لمباحث القاهرة

وصول أحمد الطنطاوي لمحكمة جنح المطرية لبدء جلسة محاكمته

عكس الاتجاه.. تحرك جديد في أسعار الذهب وعيار 21 مفاجأة

2300 جنيه.. هبوط حاد يضرب أسعار الذهب وعيار 21 مفاجأة

رغم الصفقات الجديدة| أول صدمة لمدرب الزمالك جوزيه جوميز

مع التوأم| تعرف على المدرب العام وحراس المرمي في جهاز منتخب مصر

موضوعات متعلقة

جيش الاحتلال الإسرائيلي يعلن مقتل ضابط في شمال غزة

ترشيحاتنا

كنت عايز أخلص من المشاكل..نص اعترافات تاجر مواشي أنهى حياة زوجته بأسيوط

حكم قراءة سورة "يس" بنية قضاء الحاجات.. دار الإفتاء تجيب

للسنة الثانية على التوالي.. سيراميكا كليوباترا يتأهل لنهائي كأس الرابطة

حسام حسن مديرا فنيا للمنتخب| اتحاد الكرة: لحين اختيار مدير فني أجنبي

رئيس اتحاد الكرة: ندعم حسام حسن بقوة وكل طلباته مجابة

لماذا تراجع الدولار في مصر؟.. خبير يوضح ويتوقع السعر خلال الفترة المقبلة


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

أحمد الفيشاوي ونسرين طافش.. أبطال فيلم "السيستم" في العرض الخاص بالتجمع| صور

إطلالة نسرين طافش فى العرض الخاص لفيلم "السيستم"| صور

اكتشفه بسرعة.. إليك أعراض مرض السكري المبكرة

ببدلة رقص وباروكة.. رانيا يوسف تثير الجدل على السوشيال ميديا

فيديو

بمشاركة زوجته.. أبو يطرح الأغنية الرسمية لفيلم “السيستم” | فيديو

"بشتغل وفاتح بيوت".. قصة صاحب ترند أصغر عروسين في مصر

"التنطيف الهوسي" هل هو مرض نفسي؟

أسعار الذهب في مصر اليوم | تغطية خاصة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: درويش الإسكندرية

محمد غنيم

محمد غنيم يكتب: حورية رواية بدون فلاتر - قراءة نقدية

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: واشنطن.. وسياسية خلط الأوراق في الشرق الأوسط

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: حلاوة البدايات وآلام النهايات

أحمد حسام عوض يكتب: تغيير الفكر في الاستثمار الرياضي.. دوري الهواة بأوروبا نموذجا

محمود أبو حبيب

محمود أبو حبيب يكتب: معرض الكتاب بوابة إلى هوية حضارية وثقافية.. هل نحسن استخدامها؟

سامح الدهشان

سامح الدهشان يكتب: رحلة الوعي (٤) #اليوم_العالمي_للسرطان

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: من طرف خفي 38

اﻟﻤﺰﻳﺪ