كواليس تسلم مصر رد حماس على الإطار المقترح بشأن التهدئة في غزة

كشف ضياء رشوان رئيس الهيئة العامة للاستعلامات، عن أن مصر تسلمت من حماس رداً على الإطار المقترح بشأن التهدئة في غزة، وجارٍ مناقشة التفصيلات مع جميع الأطراف المعنية.

وأوضح «ضياء رشوان» في مداخلة هاتفية لقناة «القاهرة الإخبارية»، أن هذا المقترح مركب ويقضي في النهاية بوقف إطلاق النار على مراحل، مشيراً إلى أنَّ مصر أعلنت أنها قدمت مقترحا على «3» مراحل تنتهي في النهاية لوقف إطلاق النار، وتبادل الأسرى بين الجانبين.



وتابع ضياء رشوان رئيس الهيئة العامة للاستعلامات، أنَّ رد حركة حماس على المقترح «إيجابي»، كاشفا عن أن مصر تواصل دورها في الحوار مع جميع الأطراف المعنية، حول كيفية تطبيق المقترح.