حبس وغرامة تصل لـ 5 ملايين جنيه عقوبة حجب السلع عن التداول.. تفاصيل

أكد إسلام الجزار المتحدث باسم جهاز حماية المستهلك، أن هناك زيادات غير مبررة في أسعار السلع والمنتجات داخل السوق المصري.

وقال إسلام الجزار في حواره مع الإعلامي أحمد موسى في برنامجه " على مسئوليتي " المذاع على قناة " صدى البلد" :" هناك ممارسات ليست منضبطة من بعض التجار ويقومون بزيادة الأسعار بشكل مبالغ فيه وحجب السلع عن التداول ".

وأضاف إسلام الجزار: "بعض التجار يقومون بحجب السلع من التداول ووجدنا بعض التجار يقومون بتخزين السلع وحجب السلع".

وتابع إسلام الجزار: "عقوبة حجب السلع من التداول تبدأ من 100 ألف جنيه غرامة وحتى 3 ملايين جنيه وفي حالة العودة تصل لـ 5 ملايين جنيه وبها عقوبة بالحبس".

وأكمل إسلام الجزار: "السلع الاستراتيجية لا يجوز حجبها عن التداول ".