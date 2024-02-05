«حماية المستهلك» يُحذّر من التعامل بالدولار مع أي منتج أو سلعة بمصر|فيديو

السجن 3 سنوات

حذّر إسلام الجزار، المتحدث باسم جهاز حماية المستهلك، من التعامل مع أي منتج أو سلعة في مصر بالدولار أو أي عملية أجنبية هو مجرم من قبل قانون البنك المركزي.

وأكد إسلام الجزار، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية كريمة عوض، ببرنامج "حديث القاهرة"، المُذاع عبر شاشة "القاهرة والناس"، أن عقوبة هذا التعامل بالدولار في بيع وشراء السلع بديلًا من الجنيه المصري تبدأ من 3 سنوات حبساً.



وأوضح المتحدث باسم جهاز حماية المستهلك، أن قانون البنك المركزي واضح، فهناك بعض القطاعات والمنشآت مُستثناة من هذا القرار وهي بعض الفنادق وبعض المنتجات التي تتعامل داخل المنطقة الحرة.

وأشار إلى أن هناك حملات مكثفة يخرج بها جهاز حماية المستهلك وكانت اليوم في منطقتي فيصل وحدائق الأهرام في محافظة الجيزة لمراقبة الأسواق وضبط الأسعار.

إجراءات قانونية ضد تجار بسبب ارتفاع الأسعار

وشدد المتحدث باسم جهاز حماية المستهلك، على أنه سيتم ضبط ارتفاع الأسعار وعدم الإعلان عن الأسعار وتداول سلع منتهية الصلاحية، وتم رصد حجب سلع السكر واتخاذ إجراءات قانونية ضد تجار بسبب السكر والارز.

ونوه إلى أن هناك تكليفات واضحة ومحددة من قبل الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء بشأن التواجد بالأسواق وضبط الأسعار وتحقيق الانضباط في الأسواق والتجار.