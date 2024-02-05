حماية المستهلك: الفترة الماضية شهدت ارتفاعات غير مبررة في أسعار مختلف السلع

تحدث إبراهيم السجيني، رئيس جهاز حماية المستهلك، عن جهود الجهاز لضبط الأسواق.

وقال إبراهيم السجيني، رئيس جهاز حماية المستهلك، خلال مداخلة هاتفية برنامج "الحكاية"، المُذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر"، "في خلال الأيام الماضية هناك زيادة غير مبررة في الأسعار في كل السلع الغذائية وخاصة السلع الاستراتيجية".

وأضاف: "قمنا بحملة تفتيشية مكبرة اليوم مكونة من 50 مأمور ضبط قضائي، وتم التوجيه لبعض المناطق في محافظة الجيزة، وأسفرت عن ضبط كميات من السكر حوالي 4 آلاف كيلو سكر في سوبر ماركت واحد في منطقة الطوابق.. وصاحب المحل كان يبيع السكر بسعر يصل إلى 60 جنيهًا للكيلو جرام".

وأشار: "الجهاز طرح كميات السكر التي تم ضبطها على مواطني المنطقة بسعر 27 جنيها للكيلو جرام"، موضحا: "تم العثور أيضا على كمية ليست بالكبيرة من الأرز، عليها غش تجاري من خلال البيع بأزيد من السعر".

وتابع: "نناشد المستهلكين إرسال أي مخالفات يرصدونها في الأسواق وننسق أيضا مع الجمعيات المهتمة بحقوق المستهلك"، مضيفا: "حين نتواجد في الشارع المواطن يطمئن ونحن لسنا ضد التاجر الأمين ولكننا ضد التجار الذين يقومون باستغلال الموقف الحالي".