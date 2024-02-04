حماية المستهلك: حملات مكثفة لضبط الأسعار ومنع التلاعب بها

قال إسلام الجزار، المتحدث باسم جهاز حماية المستهلك، إن التعامل مع أي منتج أو سلعة في مصر بالدولار أو أي عملية أجنبية هو مجرم من قبل قانون البنك المركزي، مشددًا على أن عقوبة هذا التعامل بالدولار في بيع وشراء السلع بدلًا من الجنيه المصري تبدأ من 3 سنوات حبس.



أضاف إسلام الجزار، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية كريمة عوض، ببرنامج "حديث القاهرة"، المُذاع عبر شاشة "القاهرة والناس"، أن قانون البنك المركزي واضح..فهناك بعض القطاعات والمنشآت مستثناه من هذا القرار وهي بعض الفنادق وبعض المنتجات التي تتعامل داخل المنطقة الحرة.



أكمل: هناك تكليفات واضحة ومحددة من قبل رئيس مجلس الوزراء بشأن التواجد بالأسواق وضبط الأسعار وتحقيق الانضباط".



لفت إلى وجود حملات مكثفة يخرج بها الجهاز وكانت اليوم في منطقتي فيصل وحدائق الأهرام في الجيزة، موضحًا أنه سيتم ضبط ارتفاع الأسعار وعدم الإعلان عن الأسعار وتداول سلع منتهية الصلاحية وتم رصد حجب سلع السكر واتخاذ إجراءات قانونية ضد تجار بسبب السكر والرز.



