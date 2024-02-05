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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

حسين الشحات يحتفل بعيد ميلاد ابنه برسالة مؤثرة |ماذا قال؟

حسين الشحات وابنه
حسين الشحات وابنه آسر

شارك حسين الشحات، لاعب النادي الأهلي، صورًا لابنه عبر حسابه الشخصي على انستجرام.

واحتفل بعيد ميلاد ابنه مسترجعاً الذكريات التي تجمعهما، وكتب: “آسر حبيب قلبي كل سنة وأنت طيب يارب أشوفك أحسن لاعب في الدنيا”.  

ويلتقي الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي مع نظيره فريق شباب بلوزداد الجزائري في الجولة الرابعة من منافسات المجموعة الرابعة من بطولة دوري أبطال أفريقيا.

وتقام مباراة الأهلي وشباب بلوزداد الجزائري أحد يومي 17 أو 18 فبراير الجاري، في الجزائر.

وكان من المقرر أن يواجه الأهلي نظيره شباب بلوزداد، يوم الثلاثاء، الموافق 19 ديسمبر 2023، في الجزائر، ولكن تم تأجيل المباراة بسبب مشاركة المارد الأحمر في بطولة كأس العالم للأندية السعودية 2023.

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