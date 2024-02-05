حماية المستهلك: توجيهات بالتواجد مع المواطنين في الشارع لمنع حجب السلع.. فيديو

قال إبراهيم السجيني، رئيس جهاز حماية المستهلك، إن الأسعار تشهد ارتفاعات كبيرة بدون مبرر.

وأضاف خلال لقائه ببرنامج "على مسئوليتى"، تقديم الإعلامي أحمد موسى، المُذاع عبر فضائية "صدى البلد": "هناك توجيهات بالتواجد مع المواطنين في الشارع".

أشار: "لابد من التصدي لكل من لا يلتزم بالأسعار المحددة، وارتفاع الأسعار بتلك الطريقة مقصودة بدون مبرر"، مشددا: "لابد من ضبط الأسواق والتصدي للمحتكرين".

أكد إبراهيم السجيني، رئيس جهاز حماية المستهلك،: "نتصدي لكل من يقوم بحجب السلع، وكل من يقوم بحجب السلع يخون الوطن".