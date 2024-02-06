بعد تراجع الدولار| بشرى سارة للمواطنين بشأن أسعار السلع خلال أيام

شهدت أسعار العملات تراجعًا أمام الجنيه المصري داخل السوق الموازي، خلال تعاملات اليوم الاثنين مقارنًة بتعاملات أمس، ولعل أبرزها سعر صرف الدولار الذي شهد تراجعًا كبيرًا داخل السوق غير الرسمي لأول مرة منذ عام 2024، وتزامنا مع هذا الانخفاض شهدت العديد من السلع الغذائية تراجعا في الأسواق بعد هبوط الدولار.

كما تراجع سعر صرف الدولار بالسوق الموازي إلى 55.28 جنيه للشراء و55.53 جنيه للبيع اليوم الاثنين، وذلك بعدما تجاوز 70 جنيها لأول مرة خلال الأيام الماضية، وسط ترقب الأسواق لتحريك سعر صرف الدولار داخل البنوك خلال الفترة المقبلة تزامنًا مع استمرار مناقشات الحكومة التي شهدت تقدمًا مع صندوق النقد الدولي بشأن مضاعفة القرض المتفق عليه.

تراجع أسعار السلع

من جانبه، قال الدكتور علاء عز أمين عام اتحاد الغرف التجارية إنه من المتوقع بدء ظهور أثر انخفاض أسعار السلع قبل أو مع بدء شهر رمضان المبارك، في حالة استقرار أسعار الدولار في السوق الموازية على مستوياتها الحالية بعد انخفاضها مؤخرا مقابل الجنيه.

وأضاف عز، خلال مداخلة مع برنامج كلمة أخيرة مع لميس الحديدي، أمس، أن تأخر الإفراج عن البضائع في الموانئ خلال الفترة الأخيرة مع أزمة نقص النقد الأجنبي أضاف ميزة في هذا الشأن، فهناك رصيد كبير بالموانئ من مختلف السلع والتي من المتوقع أن تضخ في الأسواق بأسعار مخفضة خلال فترة أقل مقارنة بحالة بدء عملية الاستيراد من الخارج بشكل كامل.

جاء ذلك بعد انخفاض سعر الدولار في السوق الموازية خلال تعاملات الأسبوع الجاري بنحو 18 جنيها مقارنة بما كان عليه منتصف الأسبوع الماضي، ليصبح حاليا بين 54 و55 جنيها.

وذكر علاء عز أن البضائع إذا كانت موجودة بالموانئ تحتاج لفترة من 3 إلى 4 أسابيع بعد تراجع سعر الدولار في السوق الموازية من أجل طرحها في السوق بأسعار أقل من مستوياتها الحالية.

بينما تحتاج البضائع في حالة بدء عملية استيرادها من الخارج الآن بسعر الدولار الجديد إلى نحو 3 أشهر من أجل طرحها في السوق المحلي بأسعار أقل من الحالية، وفقا لعز.

ونستعرض لكم أسعار السلع الغذائية والخضراوات والفاكهة والأسماك التي شهدت انخفاضًا في سعرها اليوم الإثنين وفقًا للبوابة الحكومية:

أسعار السلع الغذائية اليوم

تراجعت أسعار الأرز بنحو 0.48 جنيه مسجل متوسط سعر قدره 33.9 جنيه للكيلو.

تراجعت أسعار الفول المعبأ بنحو 6.5 جنيه لتسجل سعر قدره 49.3 جنيه للكيلو.

انخفض سعر الدقيق المعبأ بنحو 1.18 جنيه، مسجلًا نحو 26.5 جنيه للكيلو.

تراجع سعر لتر زيت عباد الشمس أصناف متنوعة بنحو 5.7 جنيه مسجلًا متوسط سعر قدره 84.75 جنيه للتر.

انخفض سعر كيلو السكر المعبأ بنحو 0.48 جنيه، مسجلًا متوسط سعر قدره 38.5 جنيه.

وانخفض سعر مكرونة معبأة بنحو 1.4 جنيه، مسجلة متوسط سعر قدره 27.28 جنيه.

وتراجع سعر البيض البلدي بنحو 0.37 جنيه للبيضة الواحدة، مسجلة متوسط سعر قدره 5.5 جنيه.

وانخفض سعر الشاي بنحو 2.46 جنيه، مسجلًا متوسط سعر قدره 229.18 جنيه للكيلو.

وانخفض سعر كرتونة البيض بنحو 6.75 جنيه، مسجلة متوسط سعر قدره 144.3 جنيه.

انخفض سعر الملوخية بنحو 0.94 جنيه، لتسجل متوسط سعر قدره 15.49 جنيه للكيلو.

انخفض سعر ليمون أضاليا بنحو 0.25 جنيه ليسجل متوسط سعر قدره 13.25 جنيه للكيلو.

وانخفض سعر اللفت بنحو 0.18 جنيه مسجلًا متوسط سعر قدره 6.19 جنيه للكيلو.

تراجعت أسعار السبانخ بنحو 8 قروش مسجلة متوسط سعر قدره 13.8 جنيه للكيلو.

تراجعت أسعار القرنبيط بنحو 0.05 جنيه مسجلًا متوسط سعر قدره 18.3 جنيه للواحدة.

تراجع سعر القلقاس نحو قرشًا واحدًا مسجلًا متوسط سعر قدره 2.67 جنيه.

تراجع سعر كرفس عدد 100 ربطة نحو 79 قرشًا مسجلًا متوسط سعر قدره 273.5 جنيه.

تراجع سعر كيلو البنجر بنحو قرشًا واحدًا ليسجل متوسط سعر قدره 13.6 جنيه.

تراجع سعر بنجر بنحو 16 قرشًا ليسجل متوسط سعر قدره 2.9 جنيه للواحدة.

انخفض سعر جزر أصفر بنحو 23 قرشًا مسجلًا متوسط سعر قدره 11.08 جنيه للكيلو.

تراجع سعر الباذنجان الرومي بنحو 31 قرشًا للكيلو مسجلًا متوسط سعر قدره 8.6 جنيه.

وجاءت أسعار السلع الأساسية وفق آخر تحديث أوضحته بوابة الأسعار المحلية والعالمية التابعة لمركز المعلومات بمجلس الوزراء، كما يلي.

- سعر كيلو الفول المعبأ اليوم 49 جنيها، بانخفاض قيمته 6.5 جنيه.

- سعر كيلو الدقيق المعبأ اليوم 26 جنيها، بانخفاض قيمته 1.18 جنيه.

- سعر لتر عباد الشمس «أصناف متنوعة» 84 جنيها بانخفاض قيمته 5.74 جنيه.

- سعر لتر ذرة «أصناف متنوعة» 101 جنيه، بانخفاض قيمته 8 جنيهات.

- سعر كرتونة البيض البلدي 153 جنيها بانخفاض قيمته 4.8 جنيه.

- سعر كيلو الأرز المعبأ 33 جنيها بانخفاض قيمته 0.48 جنيه.

- سعر كيلو العدس المعبأ «صحيح» 62 جنيها، بانخفاض قيمته 5 جنيهات.

- سعر كيلو السكر المعبأ 38.5 جنيه، بانخفاض قيمته 0.48 جنيه.

- سعر كيلو الشاي 229 جنيه بانخفاض قيمته 2.5 جنيه.

- سعر كيلو مكرونة «معبأة» 27 جنيها بانخفاض قيمته 1.41 جنيه.

- سعر شيكارة الذرة الصفراء 827 جنيها بانخفاض قيمته 25 جنيها.

- سعر كيلو جبنة بيضاء «اسطنبولي» 129 جنيها بانخفاض قيمته جنيهين.

في هذا الصدد، كشف أحمد العتابي، عضو شعبة المواد الغذائية بالغرفة التجارية، موعد انخفاض أسعار السلع الغذائية، موضحا أنه من المفترض أن انخفاض الدولار يتبعه تلقائيا انخفاض في أسعار السلع.

وأضاف عضو شعبة المواد الغذائية خلال تصريحات تليفزيونية، أن متابعة انخفاض الأسعار لابد أن يكون من المنبع، أي من منتج السلعة أو مستوردها.

وتابع حديثه مؤكدا ضرورة تطبيق القانون بشكل صارم، معلقا: لا بد من تطبيق القانون بشكل صارم على التجار المتلاعبين بالأسعار.

وحول انخفاض أسعار السلع أشار إلى أن السلع المرتبطة بالدولار سوف ينخفض سعرها تدريجيا، بشرط عدم احتكار المتلاعبين.

كان مجلس الوزراء عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، عقد أمس اجتماعا، لمتابعة جهود توافر السلع والمنتجات مع اقتراب شهر رمضان، بحضور الدكتور على المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، المهندس أحمد سمير، وزير التجارة والصناعة، حسام هيبة، الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، أحمد الوكيل، رئيس اتحاد الغرف التجارية، المهندس محمد السويدي، رئيس اتحاد الصناعات المصرية، المهندس إبراهيم السجيني، رئيس جهاز حماية المستهلك، الدكتور محمود ممتاز، رئيس جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، المستشار هاني حنا، مساعد وزير العدل لشئون التشريع، اللواء طارق شرابي، وكيل مباحث التموين بوزارة الداخلية، الدكتور علاء عز، أمين عام اتحاد الغرف التجارية، أشرف الجزايرلي، رئيس غرفة الصناعات الغذائية، وائل زيادة، مساعد وزيرة التخطيط للشئون الاقتصادية والاستثمار.