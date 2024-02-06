الداخلية تداهم مخازن تجار السوق السوداء وتضبط 350 طنا من السلع الغذائية

واصلت أجهزة وزارة الداخلية جهودها لحماية جمهور المستهلكين وإحكام الرقابة على الأسواق والتصدى لمحاولات حجب السلع عن التداول بالأسواق لرفع أسعارها.

واصل قطاع الأمن العام برئاسة اللواء محمود ابو عمره مساعد وزير الداخلية والإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة بالتنسيق مع مديريات الأمن، حملاتها التموينية المكبرة لضبط الجرائم التموينية.

أسفرت عن ضبط (1358) قضية حجب سلع تموينية متنوعة خلال 24 ساعة.. أبرزها قرابة (350 طن سلع تموينية - 13 ألف لتر مواد بترولية - 40 ألف عبوة سجائر) وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.