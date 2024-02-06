توقعات بحدوث انخفاض في الأسعار.. اتحاد منتجي الدواجن يكشف مفاجآت مهمة للمواطن

أكد ثروت الزيني، نائب رئيس اتحاد منتجي الدواجن، أنه وسط الأزمات والتحديات الغير مسبوقة، لدينا اكتفاء ذاتي من الدواجن والبيض، ولكن لدينا غير رضا على أسعار الدواجن والبيض المرتفعة لأنه يعد البروتين الأول للمواطن المصري.

وقال ثروت الزيني، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج “التاسعة”، عبر “القناة الأولى المصرية”، أن لدينا اكتفاء ذاتي من الدواجن والبيض، مؤكدا أنه لا يوجد تخزين أو احتكار لها.

وتابع نائب رئيس اتحاد منتجي الدواجن، ان 75% من الاعلاف الدواجن مرتبطة بالنقد الأجنبي، مؤكدا أن هناك توقعات بحدوث انخفاض تدريجي للأسعار.

وأشار ثروت الزيني إلى أن أسعار الاعلاف تراجعت وهذا ما سينعكس على أسعار الدواجن، مؤكدا أن 95% من الدواجن في مصر تباع حية.