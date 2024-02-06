الزراعة: سعر كيلو اللحوم في منافذنا 280 جنيها .. فيديو

أكد سعيد صالح مستشار وزير الزراعة، أن الأزمات الاقتصادية العالمية تؤثر على الدولة المصرية وتؤثر على السوق.

وقال “صالح”، في مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى ببرنامج "صالة التحرير" المذاع على قناة " صدى البلد"، "رغم الازمات هناك إتاحة كاملة لكافة السلع في الأسواق المصرية ولا يوجد نقص".

وأضاف "هناك إجراءات كثيرة تتخذها الدولة لحل ملف الأعلاف وتخفيض أسعارها في الأسواق".

وتابع سعيد صالح "وزير الزراعة يعقد اجتماعات مستمرة مع البنك المركزي لحل أزمة الأعلاف وسوف تحدث انفراجة كبيرة".

وأكمل "مبادرة خير مزارعنا لأهالينا تتواجد في 274 منفذا على مستوى الجمهورية"، مختتما "أسعار اللحوم في منافذ وزارة الزراعة بـ 280 جنيه للكيلو ".