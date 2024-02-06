الزراعة: استئناف تصدير الفراولة المصرية للسعودية.. تفاصيل

أكد د. سعد موسى المشرف على الحجر الزراعي المصري أن المملكة العربية السعودية قامت بوضع إصدار أذونات الاستيراد للفراولة المصرية على المنصة اعتبار من الخميس 1فبراير ودخولها للسوق السعودي ، مشيرا إلى أنه لم يكن هناك حظرا على الفراولة المصرية لكنه كان قرارا إجرائيا وتنظيميا داخلي يخص المملكة، وتم تطبيقه على أغلب الواردات الزراعية إليها من كافة دول العالم، ومصر ليست معنية وحدها بالقرار ولم يكن حظرا أو رفضا لشحنات الفراولة لأسباب حجرية أو صحية، ولكن فحواه هي تنظيم السوق الداخلي في المملكة وفقا لمعطيات العرض والطلب .



وأشار "موسى" إلى أن الحجر الزراعي المصري تلقى كتابا رسميا من وزارة البيئة والمياه والزراعة بالمملكة العربية السعودية بعودة أذون الاستيراد للفراولة المصرية على منصة الإستيراد الإلكترونية للمملكة مع العلم بأن أذن الاستيراد صالح لمدة 15 يوما .



وأكد أن السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي يتابع مع الحجر بشكل دائم ومكثف اى تطورات فى شأن كل ما يتعلق بالصادرات الزراعية المصرية

للحفاظ على المكاسب التي تحققت لها في الأعوام الأخيرة بفضل دعم القيادة السياسية لمنظومة تطوير الحجر الزراعى .



وناشدت وزارة الزراعة جميع المواقع ووسائل الإعلام تحرى الدقة قبل نشر أي معلومات او اخبار من شأنها التأثير على سمعة الصادرات الزراعية المصرية والتي أصبحت تغزو معظم أسواق العالم وعليها طلبا متزايدا من كل الدول نظرا لجودتها العالية.