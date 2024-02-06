توازن في السوق قريبا .. برلماني: مستحيل الدولار يوصل 50 جنيه

علق اللواء فاروق المقرحي عضو مجلس الشيوخ، على أزمة الدولار وتواجد سوق موازي للدولار في مصر.

وقال فاروق المقرحي في حواره مع الإعلامي أحمد موسى في برنامجه " على مسئوليتي " المذاع على قناة " صدى البلد"، إن وزارة الداخلية قامت بتنفيذ حملات أمنية كثيرة لضبط تجار العملة الأجنبية في السوق السوداء.

أضاف فاروق المقرحي:" الجماعة الإرهابية قامت بتحويل الدولار إلى سلعة يتم بيعها وشرائها وهذا أمر خاطئ".

وتابع فاروق المقرحي:" من الضروري القضاء على السوق الموازي للدولار وسيتم القضاء عليها قريبا ".

أكمل فاروق المقرحي:" خلال شهر أو شهر ونصف سيحدث توازن بين السعر الرسمي وسعر السوق الموازي "، مضيفا:" مستحيل الدولار يوصل لـ 50 جنيه والدولار هيبقى من 40 لـ 45 جنيه ".