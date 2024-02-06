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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

لماذا تراجع الدولار في مصر؟.. خبير يوضح ويتوقع السعر خلال الفترة المقبلة

صدى البلد

قال أحمد معطي الخبير الاقتصادي، إن التراجعات التي حدث في سعر صرف الدولار في السوق الموازية، جاءت في الوقت الذي نجد فيه ضربات أمنية مكثقة وتشديد الرقابة.

وأضاف أحمد معطي لـ"صدى البلد": “هذا بالإضافة إلى تصريحات صندق النقد الدولي، والتي أشار خلالها عن قرب الوصول لاتفاق مع مصر، وهذا يعتبر تشجيع للمستثمرين على ضخ استثمارات جديدة، واستبعاد أن يحدث لمصر إفلاس”.

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وتابع الخبير الاقتصادي: "هذا بجانب إعلان الاتحاد الأوروبي عن مساعدات مالية لمصر".

وعن توقعات الفترة القادمة، قال معطي إنه إذا استمر توفير الدولار، فسيكون هناك مزيد من التراجع خاصة مع تخوف المضاربين من الاحتفاظ به" مشددا على ضرورة احكام السيطرة على السوق الموازية واستمرار الضربات الأمنية 

أسعار الدولار في مصر 

شهدت الأيام القليلة الماضية، تراجعات قوية في سعر الدولار مقابل الجنيه المصري في السوق الموازية، حيث فقد سعر الدولار نحو 15 جنيها من قيمه أمام الجنيه.

وسجل سعر الدولار في السوق الموازية نحو 53 جنيها، مع توقعات بمزيد من التراجع خلال الأيام القادمة .

وفي البنوك، واصل سعر الدولار الاستقرار مقابل الجنيه المصري اليوم، الثلاثاء 6-2-2024، في جميع البنوك العاملة في مصر.

 

سعر الدولار اليوم 

وفي أكبر بنكين محليين من حيث الأصول والتعاملات "البنك الأهلي المصري وبنك مصر"، سجل سعر الدولار اليوم 30.75 جنيه للشراء و30.85 جنيه للبيع، وفي البنك التجاري الدولي سجل 30.85 جنيه للشراء و30.95 جنيه للبيع.


وسجلت متوسطات أسعار الدولار مقابل الجنيه المصري في البنك المركزي 30.82 جنيه للشراء و30.95 جنيه للبيع.

سعر الدولار في البنك الأهلي المصري 

ووصل أقل سعر دولار أمام الجنيه إلى نحو 30.75 جنيه للشراء و30.85 جنيه للبيع في بنوك مصر والأهلي المصري والتنمية الصناعية.

بينما سجل سعر الدولار أمام الجنيه كأعلى سعر له داخل مصرف أبوظبي الإسلامي ليحقق 30.9 جنيه للشراء و30.95 جنيه للبيع.

أسعار الدولار اليوم

ووصل سعر الدولار أمام الجنيه في بنوك القطاع الخاص إلى حوالي 30.85 جنيه للشراء و30.95 جنيه للبيع في بنوك "التجاري الدولي CIB، وقطر الوطني الأهلي QNB، والمصرف المتحد، والمصرف العربي الدولي، والإسكندرية، وبلوم، والمشرق، والكويت الوطني، والأهلي الكويتي، وأبوظبي الأول، وكريدي أجريكول، وفيصل الإسلامي".

ووصل ثاني أعلي سعر دولار أمام الجنيه إلى نحو 30.88 جنيه للشراء و30.95 جنيه للبيع في ميد بنك.

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