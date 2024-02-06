مساعد وزير الداخلية الأسبق: سعر الدولار بالسوق السوداء غير فعلي

أكد اللواء نجاح فوزي، مساعد وزير الداخلية الأسبق للأموال العامة والأمن الاقتصادي، أن سعر الدولار المتداول ويتردد في السوق الموازي هو سعر غير طبيعي وغير واقعي وغير فعلي وليس على ارض الواقع، مشددًا على أن السوق الموازي تنشط وتهبط كثير جدًا على مر السنوات، وفرة الدولار في البنوك يهبط معها السوق الموازي والعكس.

أوضح "فوزي"، خلال حواره مع الإعلامي أسامة كمال، ببرنامج "مساء دي أم سي"، المُذاع عبر شاشة "دي أم سي"، أن لم يعد كبار لتجار العملة في السوق الآن كما كان عليه في الوقت السابق، منوهًا بأن تجارة العملة دخل فيها حارس العقار وبائع الفاكهة وصالون حلاقة.

شدد على أن الطلب على الدولار الآن من فئتين، أولهما من يحتاجون للدولار والفئة الثانية هو يخزنون العملة الدولارية وهو سبب زيادة الأسعار بشكل كبير، السوشيال ميديا باتت لاعبًا مؤثرًا في أزمة الدولار وارتفاع سعره في السوق السوداء.