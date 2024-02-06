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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

اقتصادي: الأخبار الإيجابية وراء تراجع سعر الدولار فى السوق الموازية

صدى البلد

قال علي الادريسي، أستاذ الاقتصاد وعضو الجمعية المصرية للاقتصاد السياسي والتشريع، أن سعر الدولار  في السوق الموازي شهدت تراجعات قوية خلال اليومين الماضيين.

وأضاف علي الادريسي، في تصريحات لـ"صدى البلد"، أن هذا التراجع يعود إلى مجموعة من الأخبار،  من بينها الوصول إلى اتفاق مع اشقاء عرب لضخ استثمارات داخل البلاد، بالإضافة إلى قرب الوصول لإتفاق مع صندوق النقد.

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الدولار يواصل التراجع مقابل الجنيه.. وهذا سعره الآن

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خبير اقتصادي يوضح أسباب تراجع الطلب على الدولار.. وتوقعات السعر الفترة القادمة

وأوضح أن هذه الاخبار أدت إلى حدوث محاولات لدى حائزي الدولار والمضاربين فبدأت حركات بيع قوية أدت إلى تراجع السعر.

وعن مستقبل سعر صرف الدولار مقابل الجنيه، قال الادريسي :"اتوقع أن يواصل الدولار التراجع في السوق الموازية، إذا اتخدت الدولة خطوات حقيقية وقوية في الاتفاقات وتحولت من أخبار إلى واقع".

شهدت الأيام القليلة الماضية، تراجعات قوية في سعر الدولار مقابل الجنيه المصري في السوق الموازية، حيث فقد سعر الدولار نحو 15 جنيها من قيمه أمام الجنيه.

وسجل سعر الدولار في السوق الموازية نحو 53 جنيها، مع توقعات بمزيد من التراجع خلال الأيام القادمة .

وفي البنوك، واصل سعر الدولار الاستقرار مقابل الجنيه المصري اليوم، الثلاثاء 6-2-2024، في جميع البنوك العاملة في مصر.

 

سعر الدولار اليوم 

وفي أكبر بنكين محليين من حيث الأصول والتعاملات "البنك الأهلي المصري وبنك مصر"، سجل سعر الدولار اليوم 30.75 جنيه للشراء و30.85 جنيه للبيع، وفي البنك التجاري الدولي سجل 30.85 جنيه للشراء و30.95 جنيه للبيع.


وسجلت متوسطات أسعار الدولار مقابل الجنيه المصري في البنك المركزي 30.82 جنيه للشراء و30.95 جنيه للبيع.

سعر الدولار في البنك الأهلي المصري 

ووصل أقل سعر دولار أمام الجنيه إلى نحو 30.75 جنيه للشراء و30.85 جنيه للبيع في بنوك مصر والأهلي المصري والتنمية الصناعية.

بينما سجل سعر الدولار أمام الجنيه كأعلى سعر له داخل مصرف أبوظبي الإسلامي ليحقق 30.9 جنيه للشراء و30.95 جنيه للبيع.

أسعار الدولار اليوم

ووصل سعر الدولار أمام الجنيه في بنوك القطاع الخاص إلى حوالي 30.85 جنيه للشراء و30.95 جنيه للبيع في بنوك "التجاري الدولي CIB، وقطر الوطني الأهلي QNB، والمصرف المتحد، والمصرف العربي الدولي، والإسكندرية، وبلوم، والمشرق، والكويت الوطني، والأهلي الكويتي، وأبوظبي الأول، وكريدي أجريكول، وفيصل الإسلامي".

ووصل ثاني أعلي سعر دولار أمام الجنيه إلى نحو 30.88 جنيه للشراء و30.95 جنيه للبيع في ميد بنك.

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