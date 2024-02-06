خبير اقتصادي يوضح أسباب تراجع الطلب على الدولار.. وتوقعات السعر الفترة القادمة

قال رشاد عبدة الخبير الاقتصادي ورئيس المنتدى المصري للدراسات الاقتصادية، إن التراجعات القوية التي حدثت في سعر الدولار بالسوق السوداء، جاء نتيجة لتراجع الطلب على الدولار وزيادة المعروض، لافتا إلى أن الدولار تحول في الفترة الاخيرة إلى سلعة وأي سعر سلعة يتحدد وفقا للعرض والطلب.

أوضح رشاد عبده في تصريحات لـ “صدى البلد”، أن سبب تراجع الدولار يعود إلى وفرته، التي نتجت عن حصول مصر على 22 مليار دولار كاستثمارات من الامارات في مدينة رأس الحكمة، بالإضافة إلى ما نشر من قبل جولدمان ساكس عن أن صندوق النقد سيمنح مصر 12 مليار دولار بدلا من 3 مليار دولار.

وأشار رئيس المنتدى المصري للدراسات الاقتصادية، إلى توقعات سعر الدولار الفترة القادمة وقال إنه يتحدد وفقا لأوجه صرف الدولار، قائلا:" إذا قامت الدولة باستخدام هذا الدولار في سد ديونها فقط فهذا سيجعل السعر يرتفع مره أخري، أما إذا استخدمته في توفير مستلزمات الانتاج أيضا وتوفيره في البنوك، يؤدي ذلك إلى مزيد من التراجع.

كان قد شهد سعر الدولار في السوق الموازي تراجعا قويا بنحو 20 جنيها، خلال الـ 3 أيام الماضية، وسجل نحو 53 جنيها .

وفي البنوك سجل سعر الدولار مقابل الجنيه المصري متوسط 31 جنيها للدولار الواحد، ليواصل بذلك استقراره للشهر الثامن على التوالي.