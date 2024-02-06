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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

تقلبات قوية تضرب أسعار الذهب.. مفاجأة في قيمة الجنيه الآن

صدى البلد

تشهد أسعار الذهب في السوق المحلية اضطرابات وتقلبات قوية ما بين صعود وهبوط خلال اليوم الواحد.

وكانت بدأت سلسلة الاضطرابات بارتفاعات قوية تم على أثرها وقف البيع والشراء، ثم تراجعت أسعار الذهب بقوة، بعدها بدأت وتيرة تذبذب محدودة خلال الأيام القليلة الماضية ولكن يغلب عليها الانخفاض.

وواصلت أسعار الذهب الهبوط خلال تعاملات اليوم، الثلاثاء، في السوق المحلية بقوة وبشكل مفاجئ خلال تعاملات الأسبوع الجاري. 

وخسرت أسعار الذهب نحو ٥٠٠  جنيه تقريبا منذ بداية نهاية تعاملات الأسبوع الماضي.

وعالميا عانت الأسواق من انخفاض كبير خلال الجلستين الماضيتين، يأتي هذا في ظل قوة الدولار الأمريكي وتغير توقعات الأسواق بشأن مستقبل أسعار الفائدة الأمريكية. 

يتداول السعر الفوري لأونصة الذهب العالمي عند المستوى 2024 دولار للأونصة بعد أن حاولت الارتفاع اليوم وسجلت أعلى مستوى عند 2029 دولار للأونصة، يأتي هذا بعد أن سجل الذهب يوم أمس أدنى مستوى منذ أكثر من أسبوع عند 2014 دولار للأونصة منخفضاً بنسبة 0.7% 

تظل التوقعات للذهب على المدى القريب مليئة بالمخاوف المستمرة بشأن بقاء أسعار الفائدة الأمريكية مرتفعة لفترة أطول، خاصة مع بدء الأسواق في تسعير احتمالية إبقاء البنك الاحتياطي الفيدرالي على أسعار الفائدة ثابتة حتى يونيو القادم،

سعر الذهب عالميا 

سجلت أسعار الذهب عالميا أعلى مستوى عند 2029 دولار للأونصة

سعر الذهب في مصر 

سجل تداول سعر جرام الذهب عيار 21 نحو 3450 جنيها بعد أن كان يتداول فوق مستوى الـ 4050 جنيها الأسبوع الماضي.


سعر الذهب عيار 18  

سعر جرام الذهب عيار 18 اليوم 3953 جنيها للشراء. 

سعر الذهب عيار 21

وصل سعر الذهب عيار 21 الأكثر انتشارًا إلى 3450 جنيها للبيع و3350 للشراء. 

سعر الذهب عيار 22

أسعار الذهب عيار 22 اليوم 3650 بيعا. 

سعر الذهب عيار 24

وعن سعر الذهب عيار 24 الأعلى سعرًا، فسجّل 3943 جنيها.

سعر الجنيه الذهب اليوم

بلغ سعر الجنيه الذهب اليوم 27.600 شراءً. 

الذهب اليوم

نفت الشعبة العامة للذهب والمجوهرات بالاتحاد العام للغرف التجارية ما أثير من شائعات تشير إلى قيام الجهات الأمنية بتحرير محاضر لمحلات الذهب بسبب ارتفاع الأسعار.

وأكدت الشعبة، فى بيان لها، أنه لم ترد لها أي شكوى من أي تاجر تؤكد وجود واقعة واحدة حقيقية بهذا المعنى.

وطالبت الشعبة جموع التجار والمستهلكين عدم الانسياق وراء الشائعات وترديدها ونشرها لاجتناب حدوث اضطرابات في عمليات البيع والشراء بسوق الذهب، نظرا لما يشكله هذا السوق من أهمية كبرى للمواطن وللاقتصاد القومي.

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