أستاذ استثمار: تراجع سعر الدولار بالسوق الموازي يرجع لهذه الأسباب

علق محمد الشوادفي أستاذ الإدارة والاستثمار، على انخفاض سعر الدولار في السوق الموازي بشكل كبير خلال الأيام الماضية.

وقال محمد الشوادفي في مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى في برنامج " صالة التحرير " المذاع على قناة " صدى البلد"، :" الأزمة الاقتصادية العالمية وتوترات المنطقة أدت إلى ارتفاع سعر الدولار في السوق الموازي بشكل كبير ".

وأضاف محمد الشوادفي:" الدولة المصرية عصية على السقوط ودولة قوية وعملت على حل أزمة الدولار بشكل كبير من أجل استقرار الاقتصاد المصري ".

وتابع محمد الشوادفي:" انخفاض سعر الدولار في السوق السوداء يرجع إلى الحديث عن صفقة استثمار مشروع رأس الحكمة التنموي، والمجهودات الكبيرة من وزارة الداخلية للحد من عمليات الاتجار في العملات الأجنبية بشكل غير رسمي ".

واكمل محمد الشوادفي:" حالة الهلع في السوق جعلت المدخر العادي يقوم بتحويل أمواله إلى دولارات مما أدى إلى ارتفاع أسعار الدولار في السوق السوداء بشكل جنوني ".