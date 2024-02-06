أستاذ استثمار: الدولار يتجه إلى مزيد من الخسائر والذهب ليس الخيار الأفضل

أشاد دكتور هشام إبراهيم، أستاذ التمويل والاستثمار في جامعه القاهرة بإدارة السياسة النقدية وما اتخذ من جمله إجراءات خلال الأيام الماضية.

وطالب “إبراهيم”، في مداخله هاتفيه لبرنامج مصر جديدة الذي تقدمه الإعلامية انجي أنور على شاشة ETC الفضائية، أن يعم الهدوء والاستقرار في سوق الصرف مطالبا بمزيد من التريث والتعقل واذا حدث هذا سيساهم في الهدوء والاستقرار على جميع الأسواق.

وأوضح “إبراهيم”، أن مصر تتجه إلى التعويم وإتاحة العملات من خلال القنوات الرسمية مؤكداً أن ما حدث خلال الأسابيع الماضية من ارتفاع الأسعار مجرد فقاعه وأن الدولار متجه إلى مزيد من الخسائر مع رفع سعر الفائدة وقرض صندوق النقد الدولي وتخلي المضاربين عن الدولار.

الذهب ليس الخيار الأفضل

وناشد المصريين بالمحافظة على أموالهم والاتجاه إلى الاستثمار الآمن وعدم المغامرة والمخاطرة حتى لا يحققوا خسائر، مشيراً إلى أن وضع الذهب في مصر مرتبط بوضع الاضطراب الذي شهده السوق الموازي لذلك ليس الخيار الأفضل في هذا الوقت.