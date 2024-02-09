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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

برعاية وزارة السياحة والآثار .. انطلاق مهرجان الأقصر للسينما الأفريقية

مهرجان الأقصر للسينما
مهرجان الأقصر للسينما

من رحاب معبد الأقصر، انطلق، منذ قليل، حفل افتتاح الدورة الثالثة عشرة لمهرجان الأقصر للسينما الأفريقية والتي تُقام فعالياته خلال الفترة من 9 وحتى 15 فبراير الجاري تحت رعاية وزارات السياحة والآثار، والخارجية، والثقافة، والشباب والرياضة، ومحافظة الأقصر، وشركة مصر للطيران، وتحل دولة مالي ضيف شرف هذه الدورة.

وتحرص وزارة السياحة والآثار ممثلة في الهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحي على رعاية فعاليات هذا المهرجان سنوياً ولاسيما في ظل اهتمامه بدعم العلاقات والأواصر المصرية الأفريقية من خلال القوي الناعمة حيث يلتقي صناع السينما من مصر ومختلف الدول الأفريقية، بمدينة الأقصر لعرض أعمالهم الفنية والتي ستشارك في 4 مسابقات على مدار أسبوع حافل بالفاعليات الفنية والبرامج السياحية المتنوعه مما يسهم في تحقيق الزخم والرواج السياحي بمدينة الأقصر طوال فتره انعقاده وتسليط الضوء علي هذه المدينة الساحرة.

وقد تم توزيع المواد الدعائية عن المقومات السياحية المتنوعة والأماكن السياحية والأثرية التي يذخر بها المقصد السياحي المصري ولاسيما بمدينة الأقصر على السادة الضيوف .

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