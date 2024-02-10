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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

انخفضت 10 جنيهًات.. تحرك أسعار الدواجن اليوم السبت بالأسواق

صدى البلد

ارتفعت أسعار الدواجن خلال الآونة الأخيرة بالأسواق لتواصل اتجاه صعودي بدأه الأسبوع الماضي ، ويرجع ذلك إلي ارتفاع مستلزمات الإنتاج، فأسعار الأعلاف كانت بـ 22 ألف للطن، ولكن ارتفع لـ 32 ألف .
 

ويقدم موقع صدى البلد الإخباري أسعار الدواجن والبيض اليوم السبت 10-2-2023 ضمن نشرته الخدمية التي يقدم خلالها أسعار العديد من السلع والخدمات

أسعار الدواجن اليوم 

وانخفضت  الدواجن البيضاء في المزرعة حوالى لتسجل سعر  91 جنيها بعد أن كان سعرها 94 جنيهًا ، وتصل إلى المستهلك بسعر 100 جنيها،  وكذلك سجلت أسعار الدواجن الأمهات 78 جنيها للكيلو   لتصل للمستهلك بسعر 85 جنيها ، بعدما سجلت 55 جنيهًا منذ أيام قليلة 

ووصل سعر الكيلو من الدواجن الساسو "الفراخ الحمراء"  110 جنيها لتصل للمستهلك بسعر 120 جنيها ،.

ويصل سعر كيلو الفراخ البلدي بالمزرعة إلي 125 جنيها ،   وتصل للمستهلك بسعر  135 جنيهًا 

ويصل سعر كيلو البانيه اليوم إلى 220 جنيهًا في بعض المحلات ، على حسب المنطقة ، بعدما وصل سعره إلي 160 جنيهًا منذ أسابيع قليلة 
 

كيلو الأوراك يتراوح سعره بين 90 و 105 جنيها للكيلو.

الكبد والقوانص يتراوح سعرها بين 90 و 100 جنيها للكيلو. 

الأجنحة يتراوح سعرها بين 45 و 60جنيها.

 

أسعار البط اليوم بالمزرعة 

يتراوح سعر كيلو البط الفرنساوي من 60 إلى 65 جنيهًا.

يتراوح سعر البط المولار من 65 إلى 75 جنيها.

وحقق سعر البط المسكوفى 100 جنيهًا.

أسعار البيض 

•  ويتراوح سعر كرتونة الأحمر من  146 ل 154 جنيهًا  .
 

• سعر كرتونة البيض الأبيض 144 ل 150 جنيهًا 

• تباع كرتونة البيض البلدي للمستهلك بدءا من 150 جنيها.

 

انخفاض الأعلاف

 

ومن جانبه ، كشف الدكتور عبد العزيز السيد، رئيس شعبة الدواجن باتحاد الغرف التجارية، عن تراجع أسعار الدواجن بالمزرعة إلى 84 جنيها للكيلو من مستويات 94 جنيها بتراجع 10 جنيهات، لافتا كذلك إلى انخفاض طن الأعلاف اليوم أكثر من 2000 جنيه ليصل إلى 29.5 ألف للطن.

ورد خلال تصريحات تلفزيونية أن ارتفاع سعر السوق على للمستهلك يرجع إلى ارتفاع مستلزمات الإنتاج، لافتا إلى ارتفاع الأعلاف إلى 32 ألف جنيه من مستوى 22 ألفا في ديسمبر الماضي بزيادة قرابة 10 آلاف جنيه قبل انخفاضها 2000 جنيه اليوم.

 

عودة أسعار الدواجن 

 

وحذر رئيس شعبة الدواجن، من احتمالية عودة أسعار الدواجن بالمزرعة إلى الارتفاع مرة أخرى، مع عودة أسعار الأعلاف إلى المستويات السابقة عند 32 ألف جنيه، موضحا أن السعر الرسمي للمستهلك اليوم بعد الانخفاض 95 جنيها بانخفاض 10 جنيهات من مستوى 105 جنيهات.

وأشار إلى توقف نشاط المربين الصغار عن الإنتاج نتيجة ارتفاع أسعار الأعلاف، قائلا: «الإنتاج حاليا 60% فقط لا غير، كل المربين اللي كانوا داخلين رمضان عملت للخلف دور ورجعت ثاني».

ولفت إلى نقص المعروض من الأمصال واللقاحات البيطرية بالأسواق، نتيجة استيراد المادة الفعالة من الخارج، مؤكدا أن تدبير الدولار اللازم لفتح الاعتمادات المستندية للاستيراد من شأنه أن ينعكس على تراجع أسعار جميع السلع 70 %.

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