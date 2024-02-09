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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

88 جنيها للكيلو|انخفاض أسعار الدواجن في الأسواق وسط توقعات باستمرار الهبوط لهذه الأسباب

صدى البلد

تراجعت أسعار الدواجن والبيض في الأسواق بعد ارتفاعات أسعار الفراخ الأسام الماضية بالرغم من انخفاض أسعار الأعلاف، حيث انخفضت أعيار مستلزمات الإنتاج، وتراجعت أسعار الذرة بنحو ١٠٠٠ جنيه في الطن و الصويا بنحو ٥٠٠ جنيه في الطن.

أسعار الدواجن ، شهدت هبوطا مفاجئا اليوم بعد ارتفاعات خلال أول الأسبوع،  حيث سجل سعر الدواجن البيضاء ارتفاعا بأكثر من 20  جنيها تقريبًا مقارنة بأسعار الشهر الماضي. 

أسعار الدواجن والبيض

ويقدم موقع “صدى البلد” الإخباري أسعار الدواجن والبيض اليوم الجمعة 9-2-2024 في مصر، في المزارع والأسواق.

سعر الدواجن اليوم

وسجّل سعر الدواجن البيضاء اليوم الجمعة 9-2-2024، في المزرعة نحو 88 جنيهًا للكيلو

سعر البيض اليوم 

وسجل سعر طبق البيض الأبيض 150 جنيهًا في المجمعات الاستهلاكية والعربيات المتنقلة التابعة لوزارة الزراعة، ليصل إلى المستهلك بنحو 155 جنيهًا.

وفي الأسواق يتراوح سعر البيض الأبيض بين 155 و 160 جنيهًا للطبق. 

وسجل سعر طبق البيض الأحمر 149 جنيهًا، ليصل إلى المستهلك بنحو 160 جنيهًا.

وسجل سعر البيض البلدي 145 جنيهًا للطبق، ليصل إلى المستهلك متراوحًا بين 165 و170 جنيهًا.

 

وقال الدكتور عبد العزيز السيد، رئيس شعبة الثروة الداجنة باتحاد الغرف التجارية، إن زيادة أسعار الأعلاف والأمصال وراء ارتفاع أسعار "الفراخ البيضا"، وأن هذا الارتفاع غير منطقي، والسوق حاليًا يشهد حالة عدم استقرار.

وحذر أثناء مداخلة هاتفية في برنامج "مصر جديدة" على قناة etc، أن، من  احتمالية تجاوز سعر كيلو الفراخ البيضاء حاجر الـ١٠٠ جنيه قائمة طالما أنه لم يحدث أي تدخل من جانب الحكومة للسيطرة على السوق.

وشددت شعبة الدواجن على ضرورة ارتفاع نسبة الإنتاج  قبل دخول شهر رمضان، لأن الطلب على الدواجن في رمضان يكون أكبر بزيادة 25 %.

وعن سعر الدواجن اليوم الجمعة 9-2-2024، فسجلت نحو 83 جنيهًا للكيلو الواحد في الدواجن البيضاء، 105 جنيهًا للدواجن الساسو و120جنيهاً لـ الدواجن البلدي.

أسعار الأعلاف

  • أسعار الأعلاف  تراوح سعر الطن بين 25 و 30 ألف جنيه
  • أسعار الذرة سجلت، ووصل سعر الذرة إلى 11700 جنيه .
  • وسجل سعر الصويا اليوم 31   ألف جنيه .

سعر الدواجن للمستهلك

ويقدم موقع صدى البلد الإخباري أسعار الدواجن والبيض اليوم الجمعة 9-2-2024، ضمن نشرته الخدمية التي يقدم خلالها أسعار العديد من السلع والخدمات.

تراوحت أسعار الدواجن البيضاء اليوم في الأسواق ما بين  95 و105 جنيهات للكيلو الواحد.

سعر الكتكوت اليوم 

وتراجع سعر الكتكوت اليوم الجمعة 9-2-2024، على مستوى جميع الأنواع:

  • سعر كتكوت أبيض أهالي 36 جنيهًا.
  • سعر كتكوت أبيض شركات 29 و28 جنيهًا.
  • سعر كتكوت ساسو سجل  13 جنيهًا.
  • سعر كتكوت بلدي 7 جنيهات.
  • سعر كتكوت زري 12 جنيهًا.

بورصة الدواجن

  • سجّل سعر الدواجن البيضاء اليوم 88  جنيهًا للكيلو في المزرعة لتصل إلى المستهلك متراوحة بين 95 و105 جنيهًات للكيلو.
  • سعر الدواجن الساسو سجل 108 ليصل إلى المواطن بنحو  112 جنيها.
  • وسعر الدواجن البلدي حر استقر عند  120 جنيها للكيلو.

سعر الفراخ اليوم 

  • وسجلت أسعار الدواجن الأمهات البيضاء اليوم  78 جنيها للكيلو.
  • وتراوح سعر البانيه اليوم بين 190 و 200 جنيها للكيلو الواحد.
  • وسجلت أسعار الدواجن الرزي 120 جنيها للكيلو.

وتتأثر أسعار الدواجن والبيض في مصر إلى عدة عوامل، منها:

زيادة المعروض من الدواجن والبيض في الأسواق، مما أدى إلى زيادة المنافسة بين المنتجين وانخفاض الأسعار أو العكس .

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