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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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أخبار البلد

وزير الدفاع ونظيره البلغاري يبحثان تداعيات الأوضاع بالمنطقة وانعكاسها على الشرق الأوسط

الفريق أول محمد زكي
الفريق أول محمد زكي وزير الدفاع

التقى الفريق أول محمد زكى القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربى بتودور تاجاريف وزير الدفاع البلغارى والوفد المرافق له الذى يزور مصر حاليًا على هامش انعقاد لجنة التعاون الأولى المصرية البلغارية بالقاهرة حيث أجريت مراسم استقبال رسمية بمقر الأمانة العامة لوزارة الدفاع وعزفت الموسيقات العسكرية السلام الوطنى لكلا البلدين الصديقين.

تناول اللقاء بحث سبل تعزيز علاقات التعاون العسكري بين الجانبين فى العديد من المجالات، وتطرق اللقاء إلى تداعيات الأوضاع الراهنة وانعكاسها على الأمن والاستقرار بمنطقة الشرق الأوسط.

وزير الدفاع

وأكد الفريق أول محمـد زكى وزير الدفاع على عمق علاقات الشراكة والتعاون الثنائى وتنسيق الجهود المشتركة لكلا البلدين لتعزيز الأمن والاستقرار الإقليمي والدولى، مشيرًا إلى ضرورة حشد الجهود من أجل وقف التصعيد المتزايد فى المنطقة والتوصل إلى حل للأزمة الإنسانية فى قطاع غزة.

بلغاريا

من جانبه أعرب وزير الدفاع البلغارى عن اعتزازه بالعلاقات التاريخية والممتدة التى تجمع البلدين، مثمنًا الجهود المصرية فى التعامل مع القضية الفلسطينية وتأمين دخول المساعدات الإنسانية لسكان القطاع.

كما قام وزيرا الدفاع المصرى والبلغارى بتوقيع مذكرة تفاهم فى مجال التعاون الدفاعى بين القوات المسلحة لكلا الجانبين.

حضر اللقاء الفريق أسامة عسكر رئيس أركان حرب القوات المسلحة وعددُ من قادة القوات المسلحة لكلا البلدين.

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