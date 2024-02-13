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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

اخبار مصر| مدبولي ينقل تعازي السيسي في شهداء الإمارات.. عدم استقرار جوي يضرب مصر

الرئيس السيسي
الرئيس السيسي

اخبار مصر ..تشهد مصر حالة عدم استقرار في الأحوال الجوية تبدأ من يوم الأربعاء 14 فبراير وتستمر حتى الجمعة 16 فبراير 2024. وتتضمن هذه الحالة انخفاضًا ملحوظًا في درجات الحرارة، ونشاطًا في الرياح على أغلب أنحاء البلاد، وتساقط أمطار متفاوتة الشدة.... ونشر قسم الأخبار في موقع صدى البلد، العديد من الأخبار المهمة المتعلقة بالشأن المحلي وأخرى تتعلق بالشأنين الإقليمي والعالمي على مدار الـ 24 ساعة الماضية.. نعرض أبرزها في السطور الآتية…

 

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اخبار مصر| الحوار الوطني لبايدن: اوقف العدوان على غزة بدلا من نشر معلومات مضللة.. تحرك أسعار الدواجن

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اخبار مصر| الحكومة توافق على حزمة الحماية الاجتماعية.. انخفاض تصريف المياه من سد النهضة.. اعرف السبب

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اخبار مصر على مدار 24ساعة|السيسي يقر رفع الحد الأدنى للأجور لـ6 آلاف جنيه

اخبار مصر على مدار الـ 24 ساعة الماضية

 

مدبولي ينقل تعازي السيسي في شهداء الإمارات.. تضامن مصري مع ضحايا الإرهاب
نقل الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، إلى الشيخ محمد بن زايد آل نهيان تحيات أخيه الرئيس عبد الفتاح السيسي، معرباً عن خالص تعازيه ومواساته في شهداء الإمارات من منتسبي القوات المسلحة الإماراتية الذين استشهدوا إثر تعرضهم لعمل إرهابي في جمهورية الصومال خلال أدائهم مهامهم في تدريب القوات المسلحة الصومالية وتأهيل أفرادها.

 

عدم استقرار جوي يضرب مصر.. انخفاض درجات الحرارة وأمطار خلال الساعات المقبلة
تشهد مصر حالة عدم استقرار في الأحوال الجوية تبدأ من يوم الأربعاء 14 فبراير وتستمر حتى الجمعة 16 فبراير 2024. وتتضمن هذه الحالة انخفاضًا ملحوظًا في درجات الحرارة، ونشاطًا في الرياح على أغلب أنحاء البلاد، وتساقط أمطار متفاوتة الشدة.

اخبار مصر على مدار الـ 24 ساعة الماضية

 

انخفضت بالمزارع.. أسعار الدواجن والبيض اليوم الإثنين |كم يصل ثمن الكيلو بالبورصة؟
شهدت أسعار الدواجن ارتفاعا كبيرا خلال الفترة الأخيرة بسبب ارتفاع سعر الأعلاف بالأسواق،  ولكن من المتوقع أن يستمر التراجع في أسعار الدواجن والبيض في الأسواق مع تراجع أسعار الأعلاف ومستلزمات الإنتاج، نتيجة تراجع سعر صرف الدولار.

قصص الحب الخالدة في مصر القديمة.. طقوس وتقاليد من التاريخ
قال الخبير الآثري والمتخصص في علم المصريات أحمد عامر إن المصريين القدماء أول من عرفوا الحب والعشق والوفاء والإخلاص بين علاقة الرجل بالمرأة والزوج تجاه زوجته منذ آلاف السنين، فقد استخدم المصريون القدماء الورود للتعبير عن مشاعر الحب المتبادلة بين العشّاق، ويظهر ذلك عبر نقوش ورسوم المعابد والمقابر الفرعونية، ف المصريين كانوا يقدسون الحب منذ زمن المصريين القدماء، هذا وقد حرص المصريون قديماً وحديثاً على تبادل الهدايا المتمثلة في الزهور والورود كنوع من تقدير الأحبة لبعضهم بعضاً ووسيلة للتعبير عن مشاعرهم، وكان المصريون القدماء يحتفلون بعيد الحب في مدينة "منف".

اخبار مصر على مدار الـ 24 ساعة الماضية

 

معبر رفح يستقبل 557 شخصا بينهم 40 جريحا فلسطينيا من قطاع غزة
استقبل ميناء رفح البري بشمال سيناء اليوم 557 شخصا بينهم 40 جريحا فلسطينيا قادمين من قطاع غزة.

وزير الدفاع يشهد مناقشة البحث الرئيسى لكلية القادة والأركان لمناقشة الاستعداد القتالى للقوات المسلحة
شهد الفريق أول محمد زكى القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربى مناقشة البحث الرئيسى لكلية القادة والأركان والذى تناول الإستعداد القتالى للقوات المسلحة فى ظل التطور التكنولوجى لمختلف وسائل الصراع وعقائد القتال الحديثة والذى يأتى فى إطار خطة الأنشطة البحثية للقوات المسلحة.

بتكلفة 116 مليون جنيه.. توقيع عقد جمع ونقل المخلفات البلدية الصلبة بالقليوبية
شهدت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة، واللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية واللواء عبدالحميد الهجان محافظ القليوبية اليوم "الإثنين" مراسم توقيع عقد تقديم خدمات جمع ونقل ورفع المخلفات البلدية الصلبة وكنس ونظافة الشوارع بأحياء شرق شبرا الخيمة وغرب شبرا الخيمة ومدينة الخصوص بتكلفة 116 مليون جنيه.

اخبار مصر على مدار الـ 24 ساعة الماضية

 

البابا تواضروس يشيد بجهود الدولة لتوسيع منظومة التأمين الصحي
استقبل قداسة البابا تواضروس الثاني في المقر البابوي بالقاهرة اليوم، الاثنين، الدكتور أحمد طه رئيس هيئة الاعتماد والرقابة الصحية والوفد المرافق له.

تنوع الاقتصاد الوطني.. محور رئيسي في مباحثات محمد بن زايد ومدبولي
استقبل الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة، اليوم الاثنين، الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء.

نقيب الإعلاميين: موقف مصر من القضية الفلسطينية واضح.. ومستعدون لكل السيناريوهات
أدان الدكتور طارق سعده نقيب الإعلاميين وعضو مجلس الشيوخ التصعيدات المستمرة من الجانب الإسرائيلي تجاة الفلسطينيين.

اخبار مصر عدم استقرار السيسي مدبولى محمد بن زايد

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