بتكلفة 116 مليون جنيه.. توقيع عقد جمع ونقل المخلفات البلدية الصلبة بالقليوبية

شهدت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة، واللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية واللواء عبدالحميد الهجان محافظ القليوبية اليوم "الإثنين" مراسم توقيع عقد تقديم خدمات جمع ونقل ورفع المخلفات البلدية الصلبة وكنس ونظافة الشوارع بأحياء شرق شبرا الخيمة وغرب شبرا الخيمة ومدينة الخصوص بتكلفة 116 مليون جنيه.

يأتي ذلك في إطار توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسى ، للحكومة بتطوير منظومة إدارة المخلفات البلدية الصلبة بجميع محافظات الجمهورية لتحسين مستوى النظافة والارتقاء بالخدمات المقدمة للمواطنين .

جرى توقيع العقد بمقر وزارة التنمية المحلية بالعاصمة الإدارية الجديدة، بين محافظة القليوبية وشركة نهضة مصر للخدمات البيئية الحديثة ( إحدي الشركات التابعة للمقاولون العرب ).

ووقع على العقد كل من اللواء إيهاب حسن سراج الدين السكرتير العام للمحافظة والأستاذ حسام الدين إمام رئيس مجلس إدارة شركة نهضة مصر للخدمات البيئية الحديثة.

وحضر التوقيع عدد من قيادات وزارتى البيئة والتنمية المحلية ومن المحافظة كل من الدكتورة إيمان ريان نائب المحافظ والدكتور سمير حماد نائب المحافظ والدكتور محمد عبد الله مدير المخلفات الصلبة والدكتور محمد فوزي مدير المكتب الفني ومن شركة نهضة مصر كل من اللواء أحمد شريف لطفي نائب رئيس مجلس الإدارة والمهندس محمد عبد اللطيف العضو المنتدب للشئون الفنية والتنفيذ والمهندس عزالدين يحى مدير عام قطاع القاهرة والمهندسة رندا فضة رئيس قطاع تكنولوجيا المعلومات ودعم إتخاذ القرار وإبراهيم كمال رئيس القطاعات التنفيذية بالشركة.

وأكدت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة أن ملف المخلفات هو ملف تشاركي بين العديد من الجهات بداية من القيادة السياسية، ودولة رئيس الوزراء حتى وزارة التنمية المحلية والتي تعد شريكًا أساسيًّا بالمنظومة، وصولًا إلى القطاع الخاص والمورد البشري الذي يعد أهم ضلع بالمنظومة، مُشيرة ً إلى التطورات الكبيرة التى شهدها قطاع المخلفات منذ عام 2019 وحتى الأن، حيث تحققت العديد من التطورات والإنجازات في ذلك الملف، خاصة مع صدور قانون المخلفات الجديد.

وأشادت بالدعم الكبير الذى توليه القيادة السياسية لهذا القطاع الهام، حيث تم الانتهاء من العديد من مشروعات البنية التحتية وتسهيل دمج القطاع غير الرسمي في المنظومة وتوفير التأمين الصحي والاجتماعي لهم، وتحديد مسميات وظيفية بالبطاقات القومية.

وأشارت الوزيرة إلى أن قانون المخلفات قائم على فكرة الاقتصاد الدائري وإطلاق العنان للقطاع الخاص للمشاركة في المنظومة، وقد نجح في تحقيق الهدف، ففي محافظة القاهرة يتولى جزء كبير من المنظومة القطاع الخاص من جمع ونقل ونظافة الشوارع، وعمليات المعالجة والتدوير، وكذلك محافظات بورسعيد والإسماعيلية والإسكندرية.

وأكدت على استمرار العمل على تهيئة المناخ الداعم للقطاع الخاص ووضع السياسات وتحديد صيغة عقود التشغيل والتحقق من التكنولوجيات، كما تتولى المحافظات متابعة وتقييم المنظومة.

وأوضحت وزيرة البيئة خلال مراسم توقيع بروتوكول التعاون بين محافظة القليوبية وشركة نهضة مصر للخدمات البيئية الحديثة أنه قبل الموافقة على توقيع البروتوكول تم تشكيل مجموعة عمل من وزارتى البيئة والتنمية المحلية لدراسة الطلب المقدم من محافظة القليوبية، والمحدد به النطاق المكانى الذى تغطيه الشركة، وكمية المخلفات المتولدة يومياً التى تصل إلى حوالى 1500 طن / يومياً، وذلك لسوء حالة النظافة بتلك المناطق نظراً للكثافات السكنية العالية.

وأضافت د. ياسمين فؤاد أن مجموعة العمل المشكلة من وزارتى البيئة و التنمية المحلية قامت بالاطلاع على العرض المالى والفنى والمتضمن مواصفات خدمة الجمع والنقل من المخلفات البلدية من أسفل العقارات حتى المحطات الوسيطة ومنها إلى موقع التخلص بأبوزعبل ومدفن العبور وكنس وغسيل الشوارع الرئيسية المتفق عليها وخطة التشغيل المبدئية المقترحة من الشركة، على أن يتم الإلتزام بالضوابط الفنية الصادرة عن جهاز تنظيم إدارة المخلفات عند التعاقد .

وأشارت وزيرة البيئة إلى أنه تم الإتفاق على ضرورة تقييم أداء الشركة خلال فترة التعاقد وفى حال تحسن مستوى النظافة بالنطاق المكانى المطلوب التعاقد عليه يتم النظر فى تجديد التعاقد مع الشركة مستقبلاً.

وتقدمت الدكتورة ياسمين فؤاد بالشكر لوزير التنمية المحلية على دعمه المستمر لمنظومة المخلفات، وإلى السيد محافظ القليوبية وشركة نهضة مصر كشركة وطنية رائدة فى هذا المجال ، آملةً فى تحقيق نجاحات بالنطاق المكانى المستهدف من البروتوكول ، تمهيداً لتكراره بمناطق أخرى بمحافظات الجمهورية.

من جانبه شدد اللواء هشام آمنة على أن الحكومة بكافة وزاراتها المعنية بمنظومة المخلفات البلدية الصلبة وعلى رأسها وزارة البيئة تعمل على قدم وساق لسرعة تحقيق نتائج سريعة على أرض الواقع في مستوي نظافة الشوارع بجميع محافظات الجمهورية تنفيذاً لتوجيهات القيادة السياسية ليشعر المواطن بوجود تغيير حقيقى فى مستوى النظافة في الشوارع الرئيسية والفرعية وكافة المناطق بالمحافظات.

وأشار وزير التنمية المحلية إلى أن هذا التعاقد يأتي تنفيذاً لموافقة مجلس الوزراء برئاسة الدكتور مصطفى مدبولى خلال شهر يناير الماضى بالتعاقد بالاتفاق المباشر مع إحدى شركات النظافة لجمع ورفع ونقل المخلفات البلدية ونظافة وكنس الشوارع بالأحياء المستهدفة في الاتفاق وإحداث طفرة فى قطاع النظافة بما يحقق رضا المواطنين من سكان تلك المناطق والتي تعد من الأعلى في الكثافة السكانية بالقليوبية.

وأوضح وزير التنمية المحلية أن الدولة حريصة على إشراك شركات القطاع الخاص المصرى فى منظومة المخلفات البلدية الصلبة وطرح مشروعات البنية التحتية بالمنظومة و التي يتم تم تنفيذها وذلك على الشركات لإداراتها والحفاظ على الاستثمارات التي ضختها الدولة في هذا الشأن خلال الفترة الماضية.

وأكد اللواء هشام آمنة حرص الحكومة على التقييم المستمر لشركات القطاع الخاص التي تم توقيع عقود لجمع ونقل ونظافة الشوارع من المخلفات في بعض المحافظات وعلى رأسها القاهرة والمنوفية وجنوب سيناء والإسكندرية وبورسعيد بما يحقق أقصى استفادة للمواطن وللدولة من تلك التعاقدات.

وقال وزير التنمية المحلية إن منظومة الإدارة المتكاملة للمخلفات البلدية الصلبة تضمن على مدار الثلاث سنوات الماضية تنفيذ مشروعات بمليارات الجنيهات في جميع المحافظات بالتنسيق مع الوزارات والجهات المعنية حيث تتضمن تطوير البنية الأساسية من محطات وسيطة ثابتة ومتحركة والمساهمة في رفع كفاءة عمليات الجمع والنقل وإنشاء مصانع للمعالجة والتدوير للمخلفات بأحدث التكنولوجيات العالمية بالتعاون مع دول الإتحاد الأوروبى وكوريا الجنوبية وإنشاء مدافن صحية آمنة تضمن التخلص الآمن من المرفوضات والقضاء على الحرق العشوائى للمخلفات.

وأوضح اللواء هشام آمنة أن الرئيس عبدالفتاح السيسى ورئيس مجلس الوزراء يتابعان بصورة دورية مستجدات المنظومة الجديدة للمخلفات على أرض المحافظات، مشيراً إلى حرص الدولة الكامل على إشراك القطاع الخاص فى منظومة المخلفات وإتاحة المجال للشركات الوطنية العاملة في مجال المخلفات.

من جانبه تقدم اللواء عبدالحميد الهجان بخالص الشكر والتقدير للسيد وزير التنمية المحلية والسيدة وزيرة البيئة على الدعم المقدم لمحافظة القليوبية في منظومة المخلفات الصلبة لتحقيق نقلة نوعية في مستوي النظافة بجميع أحياء ومدن المحافظة.

وأشار إلى أن الفترة الماضية كانت قد شهدت عدداً من الاجتماعات التحضيرية والمفاوضات مع شركة نهضة مصر للخدمات البيئية الحديثة المتخصصة في مجال المخلفات حتى انتهت إلى إبرام التعاقد والذى سيتيح من خلاله تنفيذ منظومة للإدارة المتكاملة للمخلفات البلدية من المنبع وحتى مواقع التخلص الآمن من المخلفات حيث يشتمل التعاقد على عمليات جمع المخلفات من أسفل العقارات ونقلها إلى المحطات الوسيطة ومن ثم إلى مواقع التخلص النهائي فضلاً عن نظافة وكنس الشوارع الرئيسية وطبقا للعروض الفنية والتي لاقت قبولا لدى الطرفين .

وأضاف محافظ القليوبية أن التعاقد سيتيح كذلك وضع منظومة متكاملة لرصد ورقابة ومتابعة وتقييم أداء عمل لشركة نهضة مصر مع الاستفادة من الكوادر البشرية التابعة للمحافظة بهدف تحقيق ما تسعى إليه الدولة بإعادة المظهر الحضارى والجمالى للمحافظة وإحداث تغير حقيقى لمستوى النظافة بما يحقق رضا المواطنين .

وأشار اللواء عبدالحميد الهجان أن المتولد اليومي من المخلفات بالمنطقة الجنوبية في حي شرق شبرا الخيمة وحي غرب شبرا الخيمة ومدينة الخصوص أكثر من 40 % من المتولد اليومي من المخلفات بالمحافظة، وذلك نظراً للكثافة السكانية العالية بتلك المنطقة حيث يبلغ التعداد السكاني بتلك المنطقة 1.752.333 مليون نسمة، وهي تعادل 29% من التعداد السكاني للمحافظة ، وتلك المنطقة المستهدفة تعد المنطقة الأعلى في الكثافة السكانية بنطاق المحافظة ، كما يصل متوسط المتولد اليومي من المخلفات بها إلى 1500 طن/يوم.

وأوضح الهجان أن التعاقد مع إحدى الشركات المتخصصة لجمع ورفع ونقل المخلفات بتلك المنطقة المستهدفة يسهم في تحقيق حالة من الرضاء الشعبي لدى قاطنيها ، لافتاً إلى سعى المحافظة لتحقيق طفرة في أداء قطاع النظافة من خلال التعاقد مع إحدى الشركات المتخصصة لجمع ونقل المخلفات، وذلك بالتنسيق الكامل مع وزارة التنمية المحلية ووزارة البيئة ووزارة المالية والقيادات التنفيذية بالوزارات الثلاث بما يساهم في تقديم أفضل الخدمات في هذا الملف لأبناء المحافظة .

من جانبه وجه حسام الدين إمام، الشكر للحكومة على ثقتها الكبيرة، وعلى دعم السادة وزراء التنمية المحلية، والبيئة، كما توجه بالشكر للسيد محافظ القليوبية.

وأعرب عن سعادته بتوقيع عقد أعمال النظافة، لعدد من أحياء محافظة القليوبية، والتى تمثل أحد أجزاء القاهرة الكبرى ومن أكثر المحافظات ذات الكثافة السكانية المرتفعة.

وأشار حسام الدين إمام إلى أن شركة نهضة مصر للخدمات البيئية الحديثة إحدى شركات المقاولون العرب، تقوم بأعمال منظومة النظافة بمحافظة الإسكندرية وبذلت جهودا كبيرة من أجل تطوير الأداء مما لاقى استحسان المسؤولين وسكان الإسكندرية ونتج عنها تطور كبير فى مستوى النظافة بالمحافظة.

وأضاف حسام الدين أن الشركة تقوم كذلك بأعمال النظافة بمحافظة القاهرة بأحياء حلوان والمعصرة، مشيرا إلى أن توقيع عقد أحياء شبرا شرق وشبرا غرب والخصوص سوف يكون تحديا جديدا تخوضه الشركة من أجل إحداث تطوير يشعر به المواطن ومن أجل خلق بيئة نظيفة تساعد على تحقيق التنمية التى تسعى الدولة من أجل نشرها.

وأكد رئيس مجلس إدارة نهضة مصر أن الشركة تعمل على تطوير أعمالها وتوسعها داخل القطر المصرى وفق منهج علمى وتعمل على الاستفادة من التكنولوجيا المتقدمة من خلال بروتوكولات التعاون مع عدد من الجهات المحلية والأجنبية.

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