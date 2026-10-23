وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا.. بيل كلينتون يستشهد بآية قرآنية في انتقاد الأمريكيين

استشهد الرئيس الأمريكي الأسبق بيل كلينتون، خلال كلمة له بكنيسة في جنوب فلوريدا، لانتقاد الأمريكيين بسبب ما وصفه بعدم التعامل بلطف مع المسلمين، بآية قرآنية قال أن معناها أن الله خلق الشعوب والقبائل ليتعارفوا، حسب صحيفة ديلي واير.

بيل كلينتون يستشهد بآيه من القرآن

وقال الرئيس الأسبق، البالغ من العمر 80 عامًا، أمام حشد في مركز كوينونيا للعبادة بمدينة هوليوود في فلوريدا، حيث كان يدعم المرشح الديمقراطي لمنصب حاكم الولاية ديفيد جولي، إنه سئم من الانتقاص من المسلمين لمجرد كونهم مسلمين.

وأشار كلينتون إلى أن هناك أشخاصًا سيئين في كل ديانة، لأن البشر جميعًا غير كاملين.

والآية التي أشار إليها هي الآية الثالثة عشرة من سورة الحجرات، التي تنص على أن الله جعل البشر شعوبًا وقبائل ليتعارفوا، أما العبارات المتعلقة بعدم احتقار بعضهم بعضًا والتعلم المتبادل، فيرى كاتب المقال أنها أُضيفت في مرحلة ما بين النص القرآني وما قرأته تشيلسي كلينتون.

وتطرق التقرير إلى تصريح كلينتون بشأن وجود أشخاص سيئين في كل ديانة، معتبرًا أن هذا التصريح يؤدي دورًا كبيرًا في تبرير موقفه.

وأحصى مركز أبحاث مقره باريس 66,872 هجومًا إرهابيًا إسلامويًا حول العالم خلال الفترة من عام 1979 حتى أبريل 2024، أسفرت عن مقتل ما لا يقل عن 249,941 شخصًا.

ووفقًا للمقال، فإن وتيرة إراقة الدماء تتزايد، إذ وقعت أكثر من أربعة أخماس هذه الهجمات بعد عام 2013.