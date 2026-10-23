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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

كان نموذجا للإنسان النقي والمبدع.. مصطفى بكري يعلن وفاة رئيس تحرير حقائق وأسرار

الكاتب الصحفي محمد قاياتي
الكاتب الصحفي محمد قاياتي
محمد بدران

نعى الإعلامي وعضو مجلس النواب مصطفى بكري، الكاتب الصحفي محمد قاياتي، رئيس تحرير برنامج «حقائق وأسرار»، الذي يذاع علي فضائية "صدى البلد" الذي وافته المنية أثناء وجوده مع عدد من زملائه في إحدى الكافيتريات.

وكتب مصطفى بكري، عبر حسابه الرسمي على موقع «إكس»، ناعيًا الراحل: «أنعى الزميل والكاتب الصحفي محمد قاياتي، رئيس تحرير برنامج حقائق وأسرار، الذي وافته المنية خلال تواجده مع عدد من زملائه على أحد الكافيتريات».

وأضاف بكري أن محمد قاياتي كان نموذجًا للإنسان النقي والمبدع وطيب القلب والوطني والخلوق، معربًا عن حزنه لرحيله، ومشيدًا بأخلاقه وصفاته الإنسانية.

واختتم مصطفى بكري نعيه بالدعاء للراحل، قائلًا: «رحم الله الأخ والزميل الغالي، وألهم الأسرة الصبر والسلوان».

مصطفى بكري حقائق واسرار وفاة محمد قاياتي

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