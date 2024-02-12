وزير الدفاع يشهد مناقشة البحث الرئيسى لكلية القادة والأركان لمناقشة الاستعداد القتالى للقوات المسلحة

شهد الفريق أول محمد زكى القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربى مناقشة البحث الرئيسى لكلية القادة والأركان والذى تناول الإستعداد القتالى للقوات المسلحة فى ظل التطور التكنولوجى لمختلف وسائل الصراع وعقائد القتال الحديثة والذى يأتى فى إطار خطة الأنشطة البحثية للقوات المسلحة.

وذلك بحضور الفريق أسامة عسكر رئيس أركان حرب القوات المسلحة ، وقادة الأفرع الرئيسية ، وعدد من قادة وضباط القوات المسلحة.

كلية القادة والأركان

وألقى اللواء أح أحمد محمود صفى الدين مدير كلية القادة والأركان كلمة قدم خلالها الشكر للقيادة العامة للقوات المسلحة على تقديم كافة أوجه الدعم لتطوير الفكر العسكرى والإرتقاء ببرامج الإعداد والتأهيل العلمى لدارسى الكلية بما يمكنهم من تنفيذ المهام المستقبلية على الوجه الأمثل.

شارك فى إعداد البحث نخبة من الخبراء الإستراتيجيين والباحثين بكلية القادة والأركان، وإنتهى البحث إلى تقديم عدد من المقترحات والتوصيات التى تعزز من الجاهزية والكفاءة القتالية لتشكيلات ووحدات القوات المسلحة.

وزير الدفاع

وفى نهاية البحث نقل الفريق أول محمد زكى القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربى تحيات وتقدير الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة للحضور

وقدم الشكر لأعضاء هيئة التدريس بالكلية على الجهد المبذول فى الإعداد للبحث.

وأكد وزير الدفاع على أهمية مواكبة التطورات المتلاحقة فى نظم الإعداد والتدريب الواقعى للفرد المقاتل وتعظيم الإستفادة من القدرات والإمكانات المتاحة بما يعزز من الجاهزية والإستعداد القتالى للقوات المسلحة فى ظل التحديات الراهنة وضمان تنفيذها للمهام والمسئوليات المكلفة بها لدعم ركائز الأمن القومى المصرى على كافة الأصعدة.

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