نقيب الإعلاميين: موقف مصر من القضية الفلسطينية واضح.. ومستعدون لكل السيناريوهات

أدان الدكتور طارق سعده نقيب الإعلاميين وعضو مجلس الشيوخ التصعيدات المستمرة من الجانب الإسرائيلي تجاة الفلسطينيين.

وأكد أنها تصعيدات متعمدة الهدف منها محاولة تصفية القضية الفلسطينية، وأن الانتهاكات التي يقوم بها الكيان الصهيوني المحتل في رفح تخالف كل القوانين والأعراف الدولية، وتنافي وتجافي القيم الإنسانية بكل ما تحمله الكلمة من معنى.



وأضاف أن القصف الذي يقوم به الجيش الإسرائيلي منذ أمس في مدينة رفح الفلسطينية ضد المدنيين العزل هو حرب إبادة جماعية وتحت مرأى ومسمع العالم كله.

وشدد على أنه لو حدث اقتحام من الجيش الإسرائيلي لمدينة رفح ستكون كارثة إنسانية حقيقية تهدد حياة مليون ونصف المليون من أهالي فلسطين.



وتابع أن مصر مستعدة لكل السيناريوهات المحتملة التي يتوقع حدوثها حال اقتحام إسرائيل لرفح.

وأشاد بالدور الحكيم الذي تقوم به القيادة السياسية في التعامل مع مثل هذة الأزمات وسبق أن أعلن الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية موقف مصر الثابت تجاه القضية الفلسطينية وأن هذا الموقف لن يتغير لأن القضية الفلسطينية هي قضية مصر الأولى.

وطالب نقيب الإعلاميين المجتمع الدولي بتحمل مسؤوليته والضغط على إلاحتلال الإسرائيلي بالوقف الفوري لإطلاق النار ودخول المساعدات الإنسانية والعودة الي مائدة المفاوضات الذي هو الطريق الوحيد لتحقيق السلام العادل والشامل.