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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

خلال استقباله رئيس هيئة الاعتماد والرقابة..

البابا تواضروس يشيد بجهود الدولة لتوسيع منظومة التأمين الصحي

البابا تواضروس الثاني
البابا تواضروس الثاني

استقبل قداسة البابا تواضروس الثاني في المقر البابوي بالقاهرة اليوم، الاثنين، الدكتور أحمد طه رئيس هيئة الاعتماد والرقابة الصحية والوفد المرافق له.

رحب قداسة البابا بضيوفه، بينما تحدث رئيس الهيئة عن منظومة التأمين الصحي الشامل التي تم تطبيقها في ٦ محافظات حتى الآن، والتي تخضع مستشفياتها لرقابة الهيئة التي تضمن تطبيق المعايير المعتمدة دوليًّا في الخدمات الصحية المقدمة بمستشفيات المنظومة، في إطار توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، حيث تقع هيئة الاعتماد والرقابة الصحية تحت الرعاية المباشرة لرئيس الجمهورية.

ومن جهته أثنى قداسة البابا على الجهود التي تبذلها الدولة المصرية في تطوير الخدمات الصحية، وتوسيع مظلة التأمين الصحي، واهتمام الرئيس السيسي بهذا الملف من خلال المبادرات الصحية المختلفة التي تقدم خدمتها للمصريين، لافتًا إلى أهمية الصحة للإنسان، وكذلك أهمية استمرار التوعية الصحية.

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