تنوع الاقتصاد الوطني.. محور رئيسي في مباحثات محمد بن زايد ومدبولي

استقبل الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة، اليوم الاثنين، الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء.

وقالت وكالة أنباء الإمارات، إن الشيخ محمد بن زايد آل نهيان بحث مع الدكتور مصطفى مدبولي -خلال استقباله في قصر الشاطئ في أبوظبي خلال زيارة رئيس الوزراء إلى الإمارات للمشاركة في القمة العالمية للحكومات 2024 التي بدأت أعمالها اليوم في دبي- العلاقات الأخوية الراسخة وجوانب التعاون والعمل المشترك بين دولة الإمارات ومصر وسبل تنميتها في مختلف المجالات بما يحقق مصالحهما المتبادلة انطلاقا من الشراكة الإستراتيجية التي تجمعهما، إضافة إلى عدد من القضايا والتطورات الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.

تحيات أخيه الرئيس السيسي

ونقل الدكتور مدبولي إلى الشيخ محمد بن زايد آل نهيان تحيات أخيه الرئيس عبد الفتاح السيسي، معرباً عن خالص تعازيه ومواساته في شهداء الإمارات من منتسبي القوات المسلحة الإماراتية الذين استشهدوا إثر تعرضهم لعمل إرهابي في جمهورية الصومال خلال أدائهم مهامهم في تدريب القوات المسلحة الصومالية وتأهيل أفرادها.

واستعرض الشيخ محمد بن زايد آل نهيان والدكتور مدبولي رئيس الوزراء مسارات التعاون المشترك بين البلدين خاصة المجالات الحيوية التي تقوم عليها التنمية والاقتصاد الوطني وتنوعه في البلدين الشقيقين.

وتطرق اللقاء إلى القمة العالمية للحكومات التي تعقد تحت شعار "استشراف حكومات المستقبل" وأهمية ما تطرحه من موضوعات وحلول مبتكرة بشأن استشراف مستقبل الحكومات والإسهام في بناء مستقبل أفضل للدول والمجتمعات من خلال تمكين صناع القرار والعمل على تعزيز جاهزيتهم للمستقبل.

