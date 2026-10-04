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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

الرئيس السيسي: مصر ملتزمة بالتعاون مع دول القارة للوصول لإفريقيا آمنة ومستقرة ومزدهرة

الرئيس السيسي: مصر ملتزمة بالتعاون مع دول القارة للوصول لإفريقيا آمنة ومستقرة ومزدهرة
الرئيس السيسي: مصر ملتزمة بالتعاون مع دول القارة للوصول لإفريقيا آمنة ومستقرة ومزدهرة
أ ش أ

أكد السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي التزام مصر الكامل بالعمل والتعاون المشترك مع الأشقاء في دول القارة الإفريقية للوصول إلى إفريقيا آمنة، مستقرة ومزدهرة، مشيرًا إلى أن التكامل القارى أصبح خيارا استراتيجيًا وضرورة ملحة لتجاوز التحديات الراهنة.

جاء ذلك في كلمة الرئيس السيسي خلال الجلسة الختامية للاجتماع التنسيقي الثامن للاتحاد الإفريقي المنعقد في مدينة العلمين الجديدة.

ورحب الرئيس، في بداية كلمته، بالرئيس إيفاريست ندايشيميىرئيس جمهورية بوروندى الشقيقة ورئيس الاتحاد الإفريقي، ورؤساء دول الاتحاد الإفريقي الشقيقة، ومحمود على يوسف رئيس مفوضية الاتحاد الإفريقي، موجهًا الشكر لجميع المشاركين في الاجتماع على الرؤى المتميزة التى تم طرحها والتي تعكس نتائج جهود حثيثة ومقدرة، نحو تعزيز أطر التعاون والتكامل والاندماج في القارة الإفريقية تحقيقا لطموحات شعوبها وأهداف أجندة 2063.

وقال الرئيس السيسي "أكدت مناقشاتنا اليوم من مدينة العلمين، على حجم الإنجازات التى تم تنفيذها، وتحركاتنا نحو تحقيق التكامل والاندماج القارى، وتطوير أطر التنسيق بين الاتحاد الإفريقي والتجمعات الاقتصادية الإقليمية والآليات الإقليمية، كما عكست المناقشات جسامة التحديات الراهنة، والتى تستوجب منا تضافر الجهود، ومواصلة العمل والتعاون المشترك إذ أصبح التكامل القارى خيارا استراتيجيا، وضرورة ملحة لتجاوز هذه العقبات، استنادا إلى إيماننا الراسخ بوحدة المصير والهدف".

وأضاف "أن الإعلان الختامى الصادر عن اجتماعنا اليوم، يضع بين أيدينا خارطة طريق واضحة، لدفع جهود الاندماج الإقليمى والقارى"، مؤكدًا أهمية تسريع وتيرة التكامل الاقتصادى والتجارى من خلال التفعيل الكامل لمنطقة التجارة الحرة القارية الإفريقية، وتعزيز العمل على بناء سلاسل الإمداد والممرات اللوجستية، وتطوير وربط شبكات النقل والطاقة.. موضحة ضرورة توفير تمويل مستدام ومبتكر لبرامج ومشروعات التنمية، بالتعاون مع المؤسسات المالية القارية.

وأكد الرئيس السيسي أهمية الربط بين التنمية المستدامة والنمو الاقتصادى والسلم والأمن في القارة، وهو الأمر الذى يتطلب منا ضرورة تعزيز جهود منع النزاعات، وتطوير آلية الإنذار المبكر، وترسيخ جهود إعادة الإعمار والتنمية مع تعظيم وتفعيل دور مركز الاتحاد الإفريقي لإعادة الإعمار والتنمية؛ ما بعد النزاعات بالقاهرة، وزيادة الميزانية المخصصة له؛ لتمكينه من أداء عمله بشكل أكثر فاعلية.

وأعرب عن سعادته بافتتاح "منتدى إفريقيا العلمين للأعمال" في دورته الأولى، قائلًا "نتطلع اليوم بكل الاهتمام، إلى مشاركتكم القيمة فى حفل الغداء الرسمى، والذى يشهد حضور نخبة من كبار المستثمرين الأفارقة".

وأضاف الرئيس "يشكل هذا اللقاء فرصة مهمة لنا كقادة؛ للاستماع إلى رؤى القطاع الخاص، بشأن سبل دعم وتفعيل جهود الاندماج والتكامل الاقتصادى والتجارى فى قارتنا، والاستفادة المثلى مما تزخر به إفريقيا، من موارد بشرية وطبيعية وفرص استثمارية واعدة، والتفاعل مع مقترحاتهم بشأن البيئة التشريعية والتنفيذية الجاذبة والمحفزة للاستثمار".

ووجه الشكر والتقدير لرئيس جمهورية بوروندى إيفاريست ندايشيميى على قيادته الحكيمة لأعمال الاتحاد الإفريقى خلال العام الجارى، وعلى إدارته الرشيدة لهذا الاجتماع، متمنيًا له دوام التوفيق والسداد، فى استكمال فترة قيادته للاتحاد.

كما أعرب الرئيس السيسي عن خالص الشكر والتقدير لرؤساء التجمعات الاقتصادية والآليات الإقليمية ولمحمود على يوسف رئيس مفوضية الاتحاد الإفريقى ولجميع قيادات المفوضية، والتجمعات الاقتصادية والآليات الإقليمية، مثمنًا جهودهم المقدرة فى دعم مسيرة التكامل والاندماج الإقليمى بقارتنا.

الرئيس عبدالفتاح السيسي الأشقاء في دول القارة الإفريقية تجاوز التحديات الراهنة الجلسة الختامية للاجتماع التنسيقي الثامن للاتحاد الإفريقي المنعقد في مدينة العلمين الجديدة

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