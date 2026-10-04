أجرى المهندس إسماعيل عبدربه، رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب بالقاهرة الكبرى، يرافقه نائب رئيس الجهاز التنفيذي لمياه الشرب والصرف الصحي، جولة تفقدية لمتابعة بدء التشغيل التجريبي لتوسعات محطة مياه شمال حلوان، والوقوف على معدلات التنفيذ وجاهزية مكونات المشروع.

شركة المياة

واستعرض المهندس إسماعيل عبدربه الموقف التنفيذي للتوسعات، وخطة الشركة لزيادة الطاقة الإنتاجية للمحطة، بما يسهم بصورة مباشرة في تحسين واستقرار إمدادات مياه الشرب للمواطنين بمناطق جنوب القاهرة، وتقليل الضغوط على منظومة المياه، وتلبية الاحتياجات المتزايدة للسكان والتوسعات العمرانية.

يأتي المشروع تحت مسمى «استكمال إعادة تأهيل وتوسعات محطة مياه بشمال حلوان»، بطاقة إنتاجية مستهدفة تبلغ 200 ألف متر مكعب يوميًا، وتتولى شركة مياه الشرب بالقاهرة الكبرى تنفيذ المشروع.

وتم اليوم بدء تشغيل المرحلة الأولى من التوسعات بطاقة إنتاجية تبلغ 100 ألف متر مكعب يوميًا، بما يتيح ضخ كميات إضافية من مياه الشرب للمناطق المستفيدة، ويدعم استقرار الخدمة والقدرة على تلبية الاحتياجات المتزايدة خلال فترات ارتفاع معدلات الاستهلاك.

وبلغت التكلفة المنفذة للمشروع حتى الآن نحو 400 مليون جنيه، ويجري حاليًا اتخاذ الإجراءات اللازمة لاستكمال الأعمال المطلوبة بالمشروع، بما يسهم في انهاء مراحل التوسعات وتحقيق الطاقة الإنتاجية المستهدفة البالغة 200 ألف متر مكعب يوميًا.

وأوضح المهندس إسماعيل عبدربه أن توسعات محطة مياه شمال حلوان تأتي ضمن خطة شركة مياه الشرب بالقاهرة الكبرى لتطوير ورفع كفاءة البنية التحتية لمنظومة مياه الشرب، وزيادة القدرات الإنتاجية، بما ينعكس على تحسين واستقرار الخدمة المقدمة للمواطنين، خاصة بالمناطق التي تشهد نموًا سكانيًا وعمرانيًا متزايدًا.

ووجه رئيس مجلس إدارة الشركة بتكثيف العمل لاستكمال الأعمال المتبقية، ومتابعة التشغيل التجريبي والتأكد من كفاءة مختلف مكونات المحطة، بما يضمن جاهزيتها لتقديم الخدمة بالمستويات المطلوبة، والاستفادة من الطاقة الإنتاجية الجديدة في دعم استقرار الخدمة للمواطنين.

من جانبه، أشاد نائب رئيس الجهاز التنفيذي لمياه الشرب والصرف الصحي بما تحقق من تقدم في تنفيذ التوسعات، مشيرًا إلى أهمية المشروع في دعم منظومة مياه الشرب بمحافظة القاهرة، وزيادة قدرتها على تلبية الاحتياجات الحالية والمستقبلية، بما يعود بالنفع المباشر على المواطنين بالمناطق المستفيدة.

في ختام الجولة، شدد الجانبان على أهمية استكمال الأعمال وفقًا للبرامج الزمنية المحددة، تمهيدًا لدخول كامل التوسعات الخدمة والاستفادة من طاقتها الإنتاجية المستهدفة، بما يدعم استقرار إمدادات مياه الشرب وتحسين مستوى الخدمة المقدمة للمواطنين، في إطار جهود الدولة لتطوير قطاع مياه الشرب والصرف الصحي والارتقاء بمستوى الخدمات.