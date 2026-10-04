الأهلي يستعد لبترول أسيوط.. وقمة الزمالك وموعد رحلة أوغندا في الكونفدرالية

يستعد الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي لخوض مواجهة بترول أسيوط، المقرر إقامتها يوم 7 أكتوبر الجاري، ضمن منافسات الجولة الأولى من المجموعة الثالثة ببطولة كأس عاصمة مصر، في الوقت الذي يواصل فيه الفريق تحضيراته لمواجهة الزمالك في الدوري الممتاز، قبل السفر إلى أوغندا لخوض ضربة البداية في بطولة الكونفدرالية الأفريقية.

الأهلي يواجه بترول أسيوط في كأس عاصمة مصر

ويفتتح الأهلي مشواره في منافسات المجموعة الثالثة ببطولة كأس عاصمة مصر بمواجهة بترول أسيوط يوم 7 أكتوبر، حيث تضم المجموعة إلى جانب الفريقين كلًا من الجونة، والشرقية، وإنبي، والمقاولون العرب.

ويسعى الجهاز الفني للأهلي إلى تحقيق بداية قوية في البطولة، مع الاستفادة من المباراة في تجهيز عدد من اللاعبين ومنح الفرصة للعناصر التي لا تحصل على مشاركة منتظمة في المباريات، خاصة مع ضغط الارتباطات المحلية والقارية خلال الفترة المقبلة.

الأهلي يصطدم بالزمالك في قمة الدوري

وعقب مواجهة بترول أسيوط، يترقب الأهلي مواجهة قوية أمام غريمه التقليدي الزمالك، في قمة منافسات الجولة السادسة من بطولة الدوري الممتاز.

وتقام مباراة الأهلي والزمالك يوم 11 أكتوبر الجاري على استاد القاهرة الدولي، وتنطلق في تمام الساعة الثامنة مساءً، في مواجهة تحظى باهتمام جماهيري وإعلامي كبير، خاصة مع أهمية نقاط المباراة في حسابات الفريقين بجدول المسابقة.

ومن المقرر أن تُنقل المباراة عبر قناة أون سبورت، مع تخصيص استوديو تحليلي قبل انطلاق اللقاء وبعد نهايته لتغطية جميع التفاصيل الفنية الخاصة بالقمة.

الأهلي ينهي ترتيبات رحلة أوغندا

وفي الوقت نفسه، أنهى مسؤولو الأهلي ترتيبات سفر الفريق إلى أوغندا استعدادًا لمواجهة كيتارا في ذهاب دور الـ32 من بطولة الكونفدرالية الأفريقية.

وقال وائل جمعة، مدير الكرة بالأهلي، إن بعثة الفريق ستغادر إلى أوغندا مساء يوم 13 أكتوبر، استعدادًا لخوض مباراة الذهاب أمام كيتارا، والمقرر إقامتها في أوغندا يوم 17 أكتوبر.

ومن المنتظر أن يعود الأهلي إلى القاهرة لخوض مباراة الإياب، التي تقام يوم 25 أكتوبر، بحثًا عن حسم التأهل إلى الدور التالي ومواصلة مشواره في البطولة القارية.

ويخوض الأهلي خلال الفترة المقبلة جدولًا مزدحمًا بالمباريات، يبدأ بمواجهة بترول أسيوط في كأس عاصمة مصر، ثم القمة المرتقبة أمام الزمالك في الدوري الممتاز، قبل التوجه إلى أوغندا لمواجهة كيتارا في مستهل مشواره بالكونفدرالية، وهو ما يفرض على الجهاز الفني التعامل بحذر مع جاهزية اللاعبين وتوزيع المجهود على مدار هذه المواجهات.