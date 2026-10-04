الشناوي للكونفدرالية وشوبير للدوري.. هاني حتحوت يكشف قرار عموتة بشأن حراسة مرمى الأهلي

كشف الإعلامي هاني حتحوت، عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، عن قرار الحسين عموتة، المدير الفني للأهلي، بشأن حراسة مرمى الفريق خلال الفترة المقبلة.

عموته

وأوضح حتحوت أن عموتة أبلغ حارسي مرمى الأهلي غير الدوليين المتواجدين في المعسكر بقراره، حيث استقر على الاعتماد على محمد الشناوي في مباريات بطولة الكونفدرالية، بينما يتولى حمزة علاء حراسة مرمى الفريق بداية من مباراة بترول أسيوط في كأس العاصمة.

وأشار إلى أن مصطفى شوبير، المنتظر عودته إلى الأهلي بعد غد، سيتم إبلاغه بالقرار، على أن يكون المسؤول عن حراسة مرمى الفريق في المباريات المحلية، وتحديدًا بطولة الدوري.

وأكد حتحوت أن القرار ليس نهائيًا بشكل مطلق، خاصة أن فكرة التدوير بين الشناوي وشوبير كانت مطروحة من قبل، قبل أن تتغير إلى توزيع المشاركة بين الدوري والكونفدرالية، موضحًا أن المستوى الفني وظهور الحارسين خلال الفترة المقبلة قد يدفعان عموتة إلى إعادة النظر في قراره.