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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

عدم استقرار جوي يضرب مصر.. انخفاض درجات الحرارة وأمطار خلال الساعات المقبلة

صدى البلد

تشهد مصر حالة عدم استقرار في الأحوال الجوية تبدأ من يوم الأربعاء 14 فبراير وتستمر حتى الجمعة 16 فبراير 2024. وتتضمن هذه الحالة انخفاضًا ملحوظًا في درجات الحرارة، ونشاطًا في الرياح على أغلب أنحاء البلاد، وتساقط أمطار متفاوتة الشدة.

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الظواهر الجوية 

بداية من يوم الثلاثاء (13 فبراير) وحتى نهاية الأسبوع تشهد مصر تغيرا كبيرا في حالة الطقس، وانخفاض تدريجي في درجات الحرارة على كافة الأنحاء ليسود طقس مائل للبرودة نهارًا شديد البرودة ليلًا. كما تتهيئ فرص سقوط أمطار متفاوتة الشدة ورعدية أحيانًا على مناطق من شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى وشمال الصعيد وسيناء، إضافة إلى نشاط للرياح على بعض المناطق مما يزيد من الإحساس ببرودة الطقس، وفق بيان الأرصاد الجوية.
 

 

 

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود يوم الثلاثاء الموافق 13 فبراير، طقس بارد ليلا على أغلب أنحاء مصر.
وعن الظواهر الجوية، توقعت هيئة الأرصاد أن تتكون شبورة مائية صباحا على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية المؤدية من وإلى مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد، وتنشط رياح تكون مثيرة للرمال والأتربة على مناطق من سواحل مصر الشمالية والوجه البحري والقاهرة الكبرى ومدن القناة ووسط سيناء والصحراء الغربية وشمال الصعيد على فترات متقطعة.


وبالنسبة لحالة البحر المتوسط، توقع خبراء هيئة الأرصاد أن تكون معتدلة وارتفاع الموج من 1.5 متر إلى مترين والرياح السطحية جنوبية شرقية. أما بالنسبة لحالة البحر الأحمر تكون معتدلة وارتفاع الموج من 1.5 متر إلى مترين والرياح السطحية جنوبية شرقية.

وفيما يلي بيان هيئة الأرصاد بـ درجات الحرارة المتوقعة يوم الثلاثاء على محافظات مصر ومدنها:

العظمى الصغرى
القاهرة 23 12 
العاصمة الإدارية 23 10
6 أكتوبر 24 10
بنهــــا 23 12
دمنهور 24 11
وادي النطرون 23 11
كفر الشيخ 23 12
المنصورة 23 12
الزقازيق 25 11
شبين الكوم 22 12
طنطا 24 13
دمياط 25 13
بورسعيد 25 13
الإسماعيلية 26 11
السويس 25 12
العريش 27 12
رفح 27 11
رأس سدر 26 12
نخل 26 5
كاترين 19 2
الطور 24 11
طابا 24 13
شرم الشيخ 27 16
الإسكندرية 25 12
العلمين الجديدة 25 11
مطروح 26 11
السلوم 25 10
سيوة 26 9
رأس غارب 25 13
الغردقة 25 13
سفاجا 26 12
مرسى علم 26 15
شلاتين 28 15
حلايب 24  16 
أبو رماد 24 15
رأس حدربة 24 17
الفيوم 25 10
بني سويف 25 11
المنيا 26 9
أسيوط 26 8
سوهاج 27 10
قنا 28 12
الأقصر 29 13 
أسوان 29 7 
الوادي الجديد 29 7
أبوسمبل 28 11

مصر عدم استقرار الظواهر الجوية امطار درجات الحرارة

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